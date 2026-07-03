OmnesViae: Το «Google Maps» της αρχαίας Ρώμης

Ένας Ολλανδός μηχανικός ανακατασκεύασε, χρησιμοποιώντας ακαδημαϊκές πηγές και ιστορικούς χάρτες, τον οδικό χάρτη που συνέδεε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέσω μίας ψηφιακής εφαρμογής.



Το αποτέλεσμα είναι προσβάσιμο από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης, συμπεριλαμβανομένου του κινητού τηλεφώνου και επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάζουν διαδρομές μεταξύ αρχαίων πόλεων και να ανακαλύπτουν πόσες ημέρες θα διαρκούσε το ταξίδι με τα πόδια ή με άλογο.

OmnesViae: the Roman Empire’s Google Maps you can use today https://t.co/rIwerJS6Wy — Euronews Culture (@euronewsculture) July 2, 2026



Το εργαλείο ονομάζεται OmnesViae και βασίζεται κυρίως στην “Tabula Peutingeriana”, ένα μεσαιωνικό αντίγραφο ενός ρωμαϊκού χάρτη που απεικόνιζε το cursus publicus, το επίσημο οδικό δίκτυο της Αυτοκρατορίας.

Καθώς το δυτικό τμήμα αυτού του εγγράφου έχει χαθεί, τα δεδομένα για την περιοχή αυτή προέρχονται από το Δρομολόγιο των Αντωνίνων, ένα άλλο αρχείο της Ρωμαϊκής περιόδου.

Πίσω από το έργο βρίσκεται ο René Voorburg , ο οποίος βασίστηκε στο έργο του ιστορικού Richard Talbert για το Tabula και σε δεδομένα τοποθεσίας από το Έργο Πλειάδες.

Ο κώδικας και η βάση δεδομένων είναι ανοιχτής πρόσβασης.



Πώς λειτουργεί η εφαρμογή και τι μας δείχνει



Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για χρήση σε υπολογιστή, αλλά λειτουργεί καλά και σε ένα πρόγραμμα περιήγησης τηλεφώνου.

Το μόνο που χρειάζεστε είναι να εισάγετε ένα σημείο εκκίνησης και έναν προορισμό για να υπολογίσει το σύστημα τη συντομότερη διαδρομή σύμφωνα με τις αποστάσεις που δίνονται σε αρχαίες πηγές και τον επισημαίνει με κίτρινο χρώμα σε έναν σύγχρονο χάρτη.

Παρέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με ενδιάμεσες στάσεις, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο επειδή πολλοί ρωμαϊκοί δρόμοι ακολουθούσαν ποτάμια ή περνούσαν κοντά σε οικισμούς που εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα, αν και με διαφορετικά ονόματα.

Μέρος του οδικού ψηφιακού χάρτη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας



Όταν η Μαδρίτη και το Μιλάνο αναφέρονται ως προορισμός, ο ιστότοπος τα προσδιορίζει ως Miaccum και Mediolanvm, και ορίζει το Conplutum, το σημερινό Alcalá de Henares, ως την πρώτη σημαντική στάση.

Μεταξύ των τελικών σταδίων είναι η Avgvsta Tavrinorvm (Τορίνο) και η Placentia (Πιατσέντζα).

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του σχεδιαστή, το ταξίδι θα χρειαζόταν 43 ημέρες για να καλύψει 1.500 ρωμαϊκά μίλια .

Για να θέσουμε τη διαφορά με το σήμερα στο σωστό πλαίσιο: το ίδιο δρομολόγιο μπορεί τώρα να γίνει σε 14 ημέρες (340 ώρες) με τα πόδια ή 16 ώρες με το αυτοκίνητο.

Ένα project που συνεχίζει να αναπτύσσεται

Το OmnesViae δεν είναι η μόνη πρωτοβουλία που επιδιώκει να ανακατασκευάσει τον χάρτη επικοινωνιών του ρωμαϊκού κόσμου.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν εμφανιστεί και άλλα έργα με παρόμοιες προσεγγίσεις, μερικά με επίκεντρο τον υπολογισμό του κόστους και του χρόνου μετακίνησης ανάλογα με την εποχή του χρόνου, ενώ άλλα στοχεύουν στην ακριβέστερη καταγραφή της φυσικής πορείας των δρόμων χρησιμοποιώντας τεχνικές ψηφιακής χαρτογράφησης.

Ο Voorburg διατηρεί την εφαρμογή του διαρκώς ενημερωμένη και έχει ξαναγράψει πλήρως την αρχική έκδοση, η οποία ήταν ενεργή μεταξύ 2011 και 2024, ενσωματώνοντας πλέον υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης για τις μεταφράσεις και τις εικόνες του ιστότοπου.

Πηγή: skai.gr

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