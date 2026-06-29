Μπάλα εναντίον Τεχνητής Νοημοσύνης: Σημειώσατε Χ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τα προγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) προέβλεπαν αρχικά την Ισπανία ως πιθανή παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Μουντιάλ, με τη Γαλλία επίσης να αναφέρεται ως φαβορί.

Το λογισμικό Grok πέτυχε την ακριβή πρόβλεψη των σκορ στους τρεις πρώτους αγώνες, ενώ όλα τα chatbots προέβλεψαν σωστά τη νίκη της Γερμανίας επί του Κουρασάο.

Το Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης στο Ινστιτούτο LMU του Μονάχου διοργανώνει έναν διαγωνισμό παγκόσμιου πρωταθλήματος ΤΝ όπου συνολικά πόντοι απονέμονται βάσει ακρίβειας στις προβλέψεις αποτελεσμάτων, διαφοράς τερμάτων και ακριβούς σκορ, με ζωντανή online ενημέρωση της βαθμολογίας.

Διάφορα προγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης δίνουν προβλέψεις για τους αγώνες του Μουντιάλ. Αλλά πόσο ακριβή μπορούν να είναι; Δύο ερευνητικά προγράμματα ασχολούνται με αυτό το ερώτημα.

Στην έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η πλειονότητα των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) προέβλεπε ότι η Ισπανία θα είναι η επόμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ως δεύτερη αναφερόταν πιο συχνά η Γαλλία. Το Μουντιάλ δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός μεταξύ ομάδων. Είναι επίσης ένας διαγωνισμός μεταξύ των προγραμμάτων ΤΝ. Και αυτό ακριβώς απασχολεί δύο ερευνητικές ομάδες.



Όλα τα chatbots προέβλεψαν σωστά την πρώτη νίκη της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον του Κουρασάο. Αυτό δεν αποτελεί όμως έκπληξη. Αλλά το λογισμικό Grok ήταν επίσης σε θέση να προβλέψει τους τρεις πρώτους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου – με τα ακριβή σκορ.



Σύμπτωση ή δεξιότητα; Αυτό ακριβώς θέλουν να μάθουν οι ερευνητές στο Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης στο Ινστιτούτο LMU του Μονάχου. Ο υποψήφιος διδάκτορας Γιόνας Σβάισταλ, μαζί με συναδέλφους από την Κολωνία και το Πάντερμπορν, ανέπτυξε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΤΝ που συμπίπτει με το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA. Σε αυτόν τον διαγωνισμό, τα κορυφαία chatbots προσφέρουν προβλέψεις αγώνων και τουρνουά και μπορούν να κερδίσουν πόντους για τις προβλέψεις τους. Πέντε πόντοι απονέμονται για το ακριβές σκορ, δύο πόντοι για τη σωστή διαφορά τερμάτων και ένας πόντος για τη σωστή πρόβλεψη του αποτελέσματος – νίκη, ισοπαλία ή ήττα. Οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση online στη ζωντανή βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ΤΝ.

Ίδια δεδομένα – Διαφορετικά αποτελέσματα

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΤΝ περιλαμβάνει chatbots από τις OpenAI, X, Anthropic, Qwen, Google, Deep Seek και Mistral. Τα μοντέλα χρησιμοποιούν όλες τις πληροφορίες που μπορούν να βρουν στον Παγκόσμιο Ιστό: ιστορικές και τρέχουσες αναφορές, παγκόσμιες κατατάξεις, ρεπορτάζ για την κατάσταση των ομάδων και συμβουλές ειδικών. Από αυτό, υπολογίζουν τα ποσοστά για μια νίκη, ήττα ή ισοπαλία. Όλα τα μοντέλα χρησιμοποιούν σχεδόν πανομοιότυπα δεδομένα, αλλά καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Γιατί;



Ο Σβάισταλ εξηγεί τις διαφορές με τη «συλλογική» των μοντέλων: Τα chatbots προσπαθούν να προσομοιώσουν τις ανθρώπινες διαδικασίες σκέψης. Και κάθε μοντέλο θα σταθμίζει τα συλλεγόμενα δεδομένα διαφορετικά. Για παράδειγμα, οι τραυματισμένοι παίκτες μπορεί να είναι πολύ σημαντικοί για ένα μοντέλο, λιγότερο για ένα άλλο. Οι διαφορές στον «τρόπο σκέψης» της ΤΝ είναι ενδιαφέρουσες για την έρευνα. Ακριβώς αυτές οι διαφορές της ΤΝ ενδιαφέρουν τον ερευνητή, επειδή μπορούν να παρέχουν ενδείξεις σχετικά με το ποια μοντέλα πληροφοριών χρησιμοποιούν και αν τα δεδομένα προπόνησης, οι απόψεις του διαδικτύου ή οι γλωσσικές και περιφερειακές προκαταλήψεις παίζουν ρόλο. Αυτό αποδεικνύεται από το γαλλικό γλωσσικό μοντέλο Mistral, το οποίο αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά την εθνική ομάδα της Γαλλίας σε σχέση με άλλα μοντέλα.

Η ποιότητα των ομάδων

Ένα δεύτερο ερευνητικό έργο στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια της Βιέννης και της Χανγκτζόου, επικεντρώνεται στις συνθέσεις των εθνικών ομάδων. Η ανάλυση "Squad League Networks" υπολογίζει τις πιθανότητες νίκης χρησιμοποιώντας δύο κύρια ερωτήματα: Σε ποιο πρωτάθλημα και για ποιες ομάδες παίζουν τα μέλη της κάθε εθνικής ομάδας; Με απλά λόγια, η ομάδα με τους περισσότερους παίκτες από κορυφαίους συλλόγους, όπως η Λίβερπουλ ή η Παρί Σεν Ζερμέν, έχει τις καλύτερες πιθανότητες, σύμφωνα με τον αθλητικό επιστήμονα με έδρα το Μόναχο, Μάρτιν Λάμες.



Τα chatbots τείνουν να αντικατοπτρίζουν την κυρίαρχη τάση, δηλαδή, την άποψη της πλειοψηφίας που βασίζεται στις πληροφορίες που συλλέγονται. Αντίθετα, τα "Squad League Networks" καταλήγουν σε πιο αντικειμενικά αποτελέσματα μέσω της ανάλυσης των ομάδων. Οι ερευνητές όχι μόνο συγκρίνουν τις τρέχουσες ομάδες, αλλά συνδυάζουν επίσης την ανάλυση με δεδομένα από πρόσφατα μεγάλα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.

Πολλά εργαλεία, παρόμοιο ποσοστό επιτυχίας

Στην αγορά, υπάρχουν επίσης εξειδικευμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης ποδοσφαίρου, όπως το Opta ή το Footbot, τα οποία εκτελούν την προσομοίωση τουρνουά έως και 50.000 φορές, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιθανά και απίθανα σενάρια. Συνεκτιμούν παράγοντες όπως τη δύναμη της ομάδας, την αγορά στοιχημάτων, την κατάταξη, τον καιρό και τους χώρους διεξαγωγής των αγώνων. Το ποσοστό επιτυχίας αυτών των εργαλείων, είτε πρόκειται για chatbots είτε για εξειδικευμένη ΤΝ, είναι το πολύ περίπου 60%.



Είναι, επομένως, η ΤΝ τουλάχιστον καλύτερη από την ανθρώπινη διαίσθηση; Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία για αυτό. Σε ένα πρόσφατο πείραμα της Badische Neueste Nachrichten, το ChatGPT αγωνίστηκε με 275 ανθρώπους που έδωσαν προγνωστικά. Και μετά από μία εβδομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κατάφερε να τερματίσει στην 22η θέση.

Το ποδόσφαιρο παραμένει απρόβλεπτο

Ο αθλητικός επιστήμονας Μάρτιν Λάμες διερεύνησε τον σημαντικό ρόλο της τύχης στο ποδόσφαιρο σε μια προηγούμενη μελέτη. Το 40% των γκολ οφείλεται στην τύχη: επειδή η μπάλα αναπηδά από το δοκάρι και μπαίνει στο τέρμα ή εκτρέπεται τυχαία. Έτσι, όλοι οι οπαδοί του ποδοσφαίρου μπορούν να ανασάνουν με ανακούφιση: Η ΤΝ μπορεί να προβλέψει, αλλά δεν μπορεί να προφητεύσει. Ακόμα και το chatbot Grok έπεσε σε… απόδοση μετά τις αρχικές του «σούπερ συμβουλές».



Πηγή: ARD

Πηγή: Deutsche Welle

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