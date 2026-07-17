Στο μέλλον είναι πιθανό να δείτε το δωμάτιό σας να μετατρέπεται σε... μίνι πεδίο μάχης. Κι αυτό, γιατί μια γαλλική νεοφυής εταιρεία «κήρυξε τον πόλεμο» στα κουνούπια από αέρος με... «εντομοκτόνο» drone.

🦟 A French startup has declared war on mosquitoes— from the air



The company Tornyol has developed a drone that identifies insects by the sound of their wingbeats, determines the species, and eliminates only mosquitoes while they're still in flight. pic.twitter.com/Y6yfBSvnRa July 16, 2026

Η εταιρεία Tornyol ανέπτυξε ένα drone το οποίο αναγνωρίζει τα έντομα από τον ήχο που κάνουν τα φτερά τους, προσδιορίζει το είδος τους και τα εξουδετερώνει, ενώ βρίσκονται ακόμη εν πτήσει.

Η τεχνολογία αυτή είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή καθώς δεν ψεκάζει τυφλά χημικά, αλλά λειτουργεί με χειρουργική ακρίβεια.

Το drone «ακούει» το μοναδικό βούισμα των φτερών για να ξεχωρίσει τα κουνούπια από άλλα ωφέλιμα έντομα, όπως οι μέλισσες. Μόλις ταυτοποιήσει το κουνούπι, το εξουδετερώνει επιτόπου (συνήθως χρησιμοποιώντας μικρολέιζερ ή άλλες μεθόδους ακριβείας) την ώρα που πετάει.

Όσον αφορά το κόστος της τεχνολογίας και το πόσο συμφέρει; δεν έχει γίνει γνωστό.

Πηγή: skai.gr

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