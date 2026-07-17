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Γαλλική startup κήρυξε τον πόλεμο στα κουνούπια - με... «εντομοκτόνο» drone

Η εταιρεία Tornyol ανέπτυξε ένα drone το οποίο αναγνωρίζει τα έντομα από τον ήχο που κάνουν τα φτερά τους, προσδιορίζει το είδος τους και τα εξουδετερώνει

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Drone

Στο μέλλον είναι πιθανό να δείτε το δωμάτιό σας να μετατρέπεται σε... μίνι πεδίο μάχης. Κι αυτό, γιατί μια γαλλική νεοφυής εταιρεία «κήρυξε τον πόλεμο» στα κουνούπια από αέρος με... «εντομοκτόνο» drone.

Η εταιρεία Tornyol ανέπτυξε ένα drone το οποίο αναγνωρίζει τα έντομα από τον ήχο που κάνουν τα φτερά τους, προσδιορίζει το είδος τους και τα εξουδετερώνει, ενώ βρίσκονται ακόμη εν πτήσει. 

Η τεχνολογία αυτή είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή καθώς δεν ψεκάζει τυφλά χημικά, αλλά λειτουργεί με χειρουργική ακρίβεια. 

Το drone «ακούει» το μοναδικό βούισμα των φτερών για να ξεχωρίσει τα κουνούπια από άλλα ωφέλιμα έντομα, όπως οι μέλισσες. Μόλις ταυτοποιήσει το κουνούπι, το εξουδετερώνει επιτόπου (συνήθως χρησιμοποιώντας μικρολέιζερ ή άλλες μεθόδους ακριβείας) την ώρα που πετάει.

Όσον αφορά το κόστος της τεχνολογίας και το πόσο συμφέρει; δεν έχει γίνει γνωστό. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Drone Γαλλία κουνούπια
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