Ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI προειδοποιεί για «προβλήματα» στο νέο GPT-5.6 Sol, λόγω μεγάλης ζήτησης

Για προσωρινές δυσλειτουργίες του νέου κορυφαίου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI,GPT-5.6 Sol, προειδοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σαμ Άλτμαν. Αυτό ενδέχεται να συμβεί, όπως είπε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στο Χ, λόγω της εξαιρετικά υψηλής ζήτησης.

Ο Άλτμαν ανέφερε συγκεκριμένα ότι η ανάπτυξη της χρήσης του νέου μοντέλου είναι «εκρηκτική», επισημαίνοντας πως η ομάδα που διαχειρίζεται τις υποδομές εξυπηρέτησης των αιτημάτων των χρηστών έχει καταβάλει «ηρωική προσπάθεια» για να ανταποκριθεί στον αυξανόμενο φόρτο.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η OpenAI ενδέχεται να αντιμετωπίσει προκλήσεις στην περαιτέρω κλιμάκωση των υπολογιστικών της υποδομών. «Θα κάνουμε τα πάντα για να αυξήσουμε τη δυναμικότητά μας, αλλά είναι πιθανό να υπάρξουν κάποιες προσωρινές δυσκολίες το προσεχές διάστημα», έγραψε χαρακτηριστικά.

5.6 sol growth is insane.



the inference team has done heroic work to be able to support demand.



we are going to move mountains to continue to scale, but it is possible there are some hiccups soon. — Sam Altman (@sama) July 14, 2026

Η προειδοποίηση αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ακόμη και οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για προηγμένα μοντέλα AI. Την ίδια στιγμή, ο ανταγωνισμός εντείνεται, καθώς εταιρείες όπως η Anthropic και η xAI παρουσιάζουν επίσης νέα κορυφαία μοντέλα, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς αλλά και σημαντικούς υπολογιστικούς πόρους.

Η OpenAI διέθεσε στο ευρύ κοινό το GPT-5.6 Sol την προηγούμενη εβδομάδα, με το νέο μοντέλο να αποσπά θετικά σχόλια για την ταχύτητα, τη δημιουργικότητα και την ικανότητά του να εκτελεί σύνθετες εργασίες. Παρόλο που είχε αρχικά παρουσιαστεί τον Ιούνιο, η ευρεία διάθεσή του καθυστέρησε έπειτα από αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προηγμένων δυνατοτήτων του στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.