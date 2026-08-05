Το Telekom Center Athens γίνεται η... έδρα της Εθνικής ομάδας μπάσκετ τον Αύγουστο. Όπως ανακοινώθηκε, η «επίσημη αγαπημένη» θα υποδεχτεί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 22 και 24 Αυγούστου, η ελληνική ομάδα θα δώσει και δύο φιλικά στο ίδιο γήπεδο, απέναντι στην Πολωνία (22/8) και την Κύπρο (24/8), καθώς προετοιμάζεται αρχικά για το κρίσιμο ματς με την Ουκρανία στην Ρίγα (28/8) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι αγώνες είναι κρίσιμοι μετά τις ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία τον Ιούλιο, ενώ οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.



Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:



H Εθνική Ανδρών επιστρέφει! Μπροστά της βρίσκεται η πρόκληση ττης προκριματικής φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου με το τέταρτο παράθυρο να ανοίγει. Η Ελλάδα θα δώσει τρεις αγώνες στο Telekom Center Athens, έναν επίσημο με την Ισπανία και δύο φιλικά, ενώ θα αναμετρηθεί με την Ουκρανία εκτός έδρας.



Τα δύο φιλικά θα διεξαχθούν στις 22 και 24 Αυγούστου απέναντι σε Πολωνία και Κύπρο αντίστοιχα. Θα ακολουθήσει στις 28 Αυγούστου ο αγώνας με την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετονίας. Το φινάλε θα γραφτεί στο Telekom Center Athens απέναντι στην Ισπανία, σε ένα παιχνίδι με το οποίο θα κλείσει το τέταρτο παράθυρο, το πρώτο της Β’ Προκριματικής Φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Η επίσημη αγαπημένη θα βρίσκεται στο γήπεδο και θα περιμένει να νιώσει τη στήριξη της εξέδρας σε καθένα από τα βήματα που έχει να κάνει στο δρόμο της προς το Κατάρ!



Το πρόγραμμα



22/8 Ελλάδα – Πολωνία Powered by Cosmote Telekom



24/8 Ελλάδα – Κύπρος Aegean Akropolis



28/8 Ουκρανία – Ελλάδα



31/8 Ελλάδα – Ισπανία

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