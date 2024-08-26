Βρήκε τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στον Ομάρ Κόλεϊ ο ΠΑΟΚ.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» ήρθε σε συμφωνία με τον κεντρικό αμυντικό από την Γκάμπια και απομένουν τα τυπικά με την Μπεσίκτας για τη μετακίνησή του στους πρωταθλητές Ελλάδας.

Οι «ασπρόμαυροι» τα έχουν βρει με τον παίκτη για συμβόλαιο που αγγίζει τα 1,2 εκατ. ευρώ και αυτόματη ανανέωση, εφόσον αγωνιστεί στο 60% των παιχνιδιών για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Πλέον, απομένει η πληρωμή της τουρκικής ομάδας προς τον 32χρονο για ολοκληρωθεί η διαδικασία και ο Κόλεϊ να έρθει στη Θεσσαλονίκη, να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ.

Με τους «αετούς» ο Κόλεϊ μέτρησε συμμετοχές 46 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας οκτώ τέρματα.

