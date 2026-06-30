Κάρμο: «Συναρπαστικό που επέστρεψα - Μόλις μου τηλεφώνησαν ήμουν ευτυχισμένος»

Ο Νταβίντ Κάρμο είναι και πάλι μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού.

Ο Πορτογάλος στόπερ στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επανένωση του με τους ερυθρόλευκους παραδέχθηκε ότι μόλις δέχθηκε το τηλεφώνημα από τους Πειραιώτες ένιωσε ευτυχισμένος και υποσχέθηκε ότι θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για την ομάδα.

Θυμήθηκε τις μεγάλες στιγμές που έζησε στα ερυθρόλευκα και δεσμεύτηκε να στηρίζει την ομάδα στις καλές αλλά και στις κακές στιγμές.

«Είναι πολύ συναρπαστικό για εμένα (πως επέστρεψα). Από τότε που τελείωσε η προηγούμενη σεζόν, εγώ και η οικογένειά μου, επιθυμούσαμε να έρθουμε εδώ. Μόλις μου τηλεφώνησαν ήμουν πολύ ευτυχισμένος. Νιώθω έτοιμος, είμαι σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση για να τιμήσω την εμπιστοσύνη και την αγάπη που μου έδωσαν εδώ οι φίλαθλοι και οι άνθρωποι του συλλόγου. Εδώ είναι ξεκάθαρα το μέρος όπου νιώθω ευτυχισμένος να παίζω και να το απολαμβάνω όπως όταν ξεκίνησα να παίζω ως παιδί. Όλα έρχονται φυσικά μοιάζει σαν να είναι γραφτό. Μου αρέσουν όλα μου αρέσουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στον σύλλογο, οι προπονητές, οι γυμναστές και νομίζω ότι μπορώ να είμαι ο καλύτερος εαυτός μου», ανέφερε και συνέχισε:

«Μου έλειψε το πάθος που έχουν εδώ οι οπαδοί, η ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Δεν έχω ξαναπαίξει σε γήπεδο με τέτοια ατμόσφαιρα και ανυπομονώ να το νιώσω ξανά. Όταν είπα ότι επιστρέφω έτοιμος και δυνατός πνευματικά, είναι επειδή πέρασα μια δύσκολη χρονιά, αλλά ωρίμασα και έχω φτάσει σε ένα σημείο που μπορώ να εκπροσωπήσω τον Ολυμπιακό με τον καλύτερο τρόπο, να τιμήσω τον σύλλογο και να δώσω τον σεβασμό που αξίζουν εδώ οι άνθρωποι».

Ο Κάρμο κατέληξε λέγοντας:

«Είναι καταπληκτικό (να εκπροσωπώ τον Ολυμπιακό). Είχα την τύχη να βρίσκομαι εδώ για 1,5 χρόνο όπου κατακτήσαμε μεγάλους τίτλους. Ο τρόπος που πανηγυρίσαμε έδειξε όλη την δουλειά που κάναμε και ο τρόπος που τελειώσαμε την χρονιά έδωσε στους φιλάθλους λόγο για να πανηγυρίσουν να απολαύσουν και να είναι υπερήφανοι, ήταν ό,τι καλύτερο. Ανυπομονώ να βοηθήσω να κερδίσουμε και άλλους τίτλους. Για εμένα το πιο σημαντικό και αυτό για το οποίο δεσμεύομαι είναι ότι θα δώσω τις καλύτερες δυνάμεις μου κάθε ημέρα στους αγώνες και στις προπονήσεις και όταν δεν παίζω θα είμαι εκεί για την ομάδα. Γιατί όπως είπα πριν, οι νίκες και οι ήττες σε αυτόν τον σύλλογο με κάνουν να νιώθω μέλος αυτής της οικογένειας και θα είμαι εδώ για τα καλά και τα άσχημα. Αυτό δεσμεύομαι να δώσω εδώ».

🔴⚪️🗣️ Οι δηλώσεις του Νταβίντ Κάρμο στο Olympiacos TV! / Carmo’s statements on Olympiacos TV! pic.twitter.com/W0xQm9jAIC — Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 30, 2026

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