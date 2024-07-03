Παναθηναϊκός: Η «καρδιά» του είναι έτοιμη ενόψει της νέας σεζόν

Η αλήθεια είναι πως για διάφορους και σημαντικούς λόγους, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του. Την ίδια ώρα, στο ποδοσφαιρικό τμήμα υπάρχει μία γενικότερη μουρμούρα η οποία είναι δικαιολογημένη. Ωστόσο, ο Ντιέγκο Αλόνσο και οι παίκτες του, έχουν ξεκινήσει μία προσπάθεια η οποία χρειάζεται τη στήριξή μας.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.