Άλλη μία προσθήκη για την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού.



Το τριφύλλι ανακοίνωσε την απόκτηση της Αριστέας Τοντάι, η οποία αγωνίζεται ως μπλοκέρ και πέρσι έπαιξε στον ΠΑΟΚ.

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Αριστέα Τοντάι για το τμήμα βόλεϊ γυναικών.Η διεθνή κεντρική μπλοκέρ (26 ετών, 1,96μ.) έρχεται στον Παναθηναϊκό αφού υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Σύλλογο. Η Τοντάι ξεκίνησε την πορεία της από την ΑΕΚ και στη συνέχεια βρέθηκε στη Θέτιδα, προτού πετάξει για τις ΗΠΑ και συνδυάσει τις σπουδές με το βόλεϊ.Η Τοντάι επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Η διεθνής κεντρική έπαιξε τη σεζόν 2023-2024 στο Μαρκόπουλο και τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μιλούζ με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο. Την περασμένη σεζόν η Τοντάι έπαιξε στον ΠΑΟΚ», ανέφερε.Στις πρώτες της δηλώσεις ευχαρίστησε τους πράσινους και εξέφρασε την θέληση της να βοηθήσει όσο μπορεί για να παραμείνει ψηλά η ομάδα.«Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για την εμπιστοσύνη τους. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη νέα πρόκληση και ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Γνωρίζω τις απαιτήσεις και τους στόχους που υπάρχουν σε έναν ιστορικό Σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να παραμείνει στην κορυφή και να συνεχίσει να διεκδικεί τίτλους. Εύχομαι να έχουμε υγεία, να μείνουμε ενωμένοι ως ομάδα και στο τέλος της σεζόν να πανηγυρίσουμε νέες επιτυχίες μαζί με τον κόσμο του Παναθηναϊκού!», κατέληξε.

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