Τα τυπικά απομένουν για να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR ο Κένεθ Φαρίντ. Η ομάδα του στην Ταϊβάν, TSG GhostHawks, ανακοίνωσε πως αποχωρεί μετά την καταβολή buy out στο συμβόλαιό του και οδεύει προς την Ευρώπη.

«Ενώ η ομάδα είναι βαθιά λυπημένη για την αποχώρησή του, σέβεται την απόφαση του παίκτη και των εκπροσώπων του και εύχεται ειλικρινά στον Κένεθ Φαρίντ τα καλύτερα για το μέλλον. Λόγω της διαδικασίας μεταγραφής, θα χάσει τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα εναντίον των Fubon Braves. Οι Taiwan Steel Falcons τον ευχαρίστησαν για τη σκληρή δουλειά και τη συνεισφορά του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ομάδα και του ευχήθηκαν συνεχή επιτυχία στο νέο του ταξίδι στο μπάσκετ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Φαρίντ από την πλευρά του δήλωσε: «Δεν περίμενα να πω αντίο τόσο σύντομα. Είμαι πολύ ευγνώμων στην ομάδα που φρόντισε εμένα και την οικογένειά μου. Ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα τους Ταϊβανέζους οπαδούς για τον ενθουσιασμό τους, που έκαναν κάθε μέρα εδώ να είναι ιδιαίτερα ζεστή. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να παίξω ξανά στην Ταϊβάν στο μέλλον».

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας ήθελαν να έχουν έναν ψηλό στη διαβολοβδομάδα που θα τους βρει εκτός έδρας απέναντι σε Παρί (11/11) και Ρεάλ (13/11) και φαίνεται πως ο Φαρίντ θα είναι αυτός, ενώ υπάρχει σοβαρή σκέψη για απόκτηση και δεύτερου σέντερ, μετά τα δυσάρεστα νέα για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ που πάει... πίσω.

Ο Φαρίντ, με το προσωνύμιο Manimal (από το man και το animal, λόγω της κτηνώδους αθλητικότητάς του), είχε επιλεγεί στο νούμερο 22 του ντραφτ το 2011 και έπαιξε ως το 2019 στο ΝΒΑ σε Νάγκετς (από το 2011 ως το 2018) Νετς και Ρόκετς (τη σεζόν 2018/19). Σε 478 ματς στο ΝΒΑ είχε 11,4 πόντους, 8,1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 24,5 λεπτά κατά μέσο όρο. Στα εννιά χρόνια του στο ΝΒΑ κέρδισε συνολικά 56,8 εκατ. δολάρια.

Μάλιστα, το 2014 ήταν μέλος της Team USA που πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ισπανίας. Από το 2019 και μετά έχει γίνει... γυρολόγος παίζοντας σε Κίνα, Μεξικό, Πουέρτο Ρίκο, G-League και Ταϊβάν.

Το 2021 είχε ένα σύντομο πέρασμα από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (έχοντας μάλιστα συμπαίκτη τον Μάριους Γκριγκόνις) και σε 7 εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα μέτρησε 2,3 πόντους και 2,4 ριμπάουντ σε 7:42 ανά αγώνα, ενώ πέρσι έπαιξε υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Πρίφτη στη Ρετζιάνα έχοντας 8,3 πόντους και 6,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην ιταλική λίγκα.

Ως προς τα χαρακτηριστικά του, είναι ένας πολύ καλός αθλητής, ακόμη και λίγο πριν κλείσει τα 36 του. Διακρίνεται για την έφεσή του στο ριμπάουντ (αν και under-sized για 5άρι) και στο πικ εν ρολ παιχνίδι στην επίθεση, ενώ αντίθετα δεν έχει παιχνίδι με πρόσωπο στο καλάθι ούτε ιδιαίτερα μεγάλο επιθετικό ρεπερτόριο. Πάντως τελειώνει αρκετά καλά τις φάσεις γύρω από το καλάθι και είναι παίκτης που ξεχωρίζει για το πάθος του.

