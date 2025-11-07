Ολυμπιακός - Παρτίζαν στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ο Ολυμπιακός ψάχνει ακόμη μία νίκη στην Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει στο… παρκέ, στο πλευρό των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Την Παρασκευή (07/11), στις 21:15, οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με μοναδικό στόχο να πανηγυρίσουν άλλη μία επικράτηση μπροστά στον κόσμο τους. Στην περιγραφή από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.
Μετά τη λήξη του αγώνα, ακολουθεί σχολιασμός και ρεπορτάζ, μέχρι να ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές.
Ολυμπιακός-Παρτίζαν την Παρασκευή (07/11) στις 21:15.
Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
