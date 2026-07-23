Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού έκανε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, λίγο μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο Αμερικανός γκαρντ ανέφερε πως, παρά την κούραση από το ταξίδι, ανυπομονεί να ξεκινήσει δουλειά με τη νέα του ομάδα, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι επιθυμούσε εδώ και καιρό να αγωνιστεί στην Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι κουρασμένος τώρα, αλλά είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Θα μιλήσω με τους προπονητές αύριο.

Πάντα ήθελα να έρθω στην Ελλάδα. Το να έχω την ευκαιρία να βρεθώ εδώ ήταν κάτι πολύ καλό. Ξέρω τους παίκτες που έχει ο οργανισμός.

Είμαι ενθουσιασμένος να παίξω με αυτούς τους παίκτες, που είναι τρομερά ταλαντούχοι. Ειδικά ο Μοντέρο. Ο Σάσα είναι... ο Σάσα δεν μπορώ να πω περισσότερα. Κάθε παίκτης είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα.

Είμαι έτοιμος να δουλέψω. Πάω μέρα με τη μέρα, βήμα βήμα δεν σκέφτομαι το μέλλον. Ξέρω τι θέλει ο καθένας, που είναι η νίκη. Εγώ μέρα με τη μέρα θα προσπαθώ να νιώθω άνετα.

Είμαι ενθουσιασμένος να παίξω μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού. Το να είμαι μέρος αυτής της οικογένειας είναι σπουδαίο και ξέρω ότι είναι αδερφικοί φίλοι της προηγούμενης ομάδας μου. Είναι πολύ καλό.

Ελπίζω να ταιριάξω στο σύστημα του κόουτς. Είμαι εδώ για να βοηθήσω τους πάντες και ελπίζω να ταιριάξω καλά με την ομάδα».

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