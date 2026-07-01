One&Only Aesthesis: Η πρώτη ρεγκάτα ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Η Hellenic RS21 Sailing League ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης ρεγκάτας της Hellenic RS21 Sailing League powered by Grivalia, που διεξήχθη στις 27–28 Ιουνίου 2026 στο One&Only Aesthesis ένα ορόσημο για την ελληνική αγωνιστική ιστιοπλοΐα. 19 ομάδες. 80 αθλητές. 6 σκάφη RS21 για πρώτη φορά στα ελληνικά νερά.

Παρά τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν και τις δύο ημέρες, δοκιμάζοντας τις αντοχές πληρωμάτων και εξοπλισμού, οι αγώνες ολοκληρώθηκαν με εξαιρετική επιτυχία και η προσέλευση της ιστιοπλοϊκής κοινότητας ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Ολυμπιονίκες, Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, νεότεροι πρωταθλητές αλλά και νέα πληρώματα από όλα τα ηλικιακά groups συναγωνίστηκαν στο πνεύμα του “ευ αγωνίζεσθαι”.

Τα RS21 απέδειξαν ότι είναι τα σκάφη του μέλλοντος: υψηλές επιδόσεις, εντυπωσιακός χειρισμός, αμιγής αγωνιστική φιλοσοφία.

Η πραγματοποίηση της πρώτης ρεγκάτας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την υποστήριξη των χορηγών που επέλεξαν να σταθούν δίπλα σε αυτόν τον θεσμό από την πρώτη του στιγμή: Goldair – Eurobank – SeaJet – Grivalia.

Παράλληλα με την αγωνιστική δράση, το One&Only Aesthesis ως venue πρόσφερε στους αθλητές και τις οικογένειές τους την ευκαιρία να βιώσουν τους χώρους, τις υπηρεσίες και τη φιλοξενία ενός από τα πιο εμβληματικά luxury resorts της Αθηναϊκής Ριβιέρας εκεί όπου η πολυτέλεια συναντά τον αθλητισμό.

Τεχνολογία αιχμής στην υπηρεσία του αγώνα

Η Hellenic Sailing League δεν είναι απλώς αγώνας, είναι ένα νέο πρότυπο διοργάνωσης, βασισμένο σε τεχνολογία αιχμής που διασφαλίζει δίκαιους, ακριβείς και διαφανείς αγώνες για όλους τους εμπλεκόμενους.

Robotic Racing Buoys (Alcon Marks) — Ρομποτικές σημαδούρες που κατέχουν με ακρίβεια GPS τη θέση τους ανεξαρτήτως ανέμου και ρεύματος. Ο αγωνιστικός στίβος ρυθμίζεται αυτόνομα και σε πραγματικό χρόνο εξαλείφοντας το ανθρώπινο λάθος και εξασφαλίζοντας σταθερά δίκαιους αγώνες.

Automatic OCS Detection — Αυτόματη ανίχνευση παραβάσεων εκκίνησης (OCS). Κάθε απόφαση είναι αντικειμενική και στιγμιαία ο αθλητής εστιάζει στον αγώνα, όχι στις διαμαρτυρίες.

Μαζί, αυτά τα συστήματα καθιστούν την Hellenic Sailing League την τεχνολογικά πιο προηγμένη αγωνιστική σειρά club racing στην Ελλάδα και ένα πρότυπο για το τι μπορεί να μοιάζει η σύγχρονη διαχείριση ρεγκάτας.

Η σεζόν συνεχίζεται με δύο ακόμη ρεγκάτες.

Η επόμενη διοργάνωση τον Σεπτέμβριο, στον ίδιο αγωνιστικό στίβο, ευελπιστούμε να υποδεχτεί ακόμη περισσότερους αθλητές:

2η Ρεγκάτα: 5–6 Σεπτεμβρίου 2026 | One&Only Aesthesis, Αθηναϊκή Ριβιέρα

3η Ρεγκάτα: 17–18 Οκτωβρίου 2026 | Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: hellenicsailingleague.com

Πηγή: skai.gr

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