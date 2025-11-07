Λογαριασμός
Πόρτις: Ψέμα η ιστορία του Αντετοκούνμπο πως απέτρεψε ληστεία

Ο Μπόμπι Πόρτις δήλωσε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τρόλαρε όταν τις προάλλες έλεγε πως απέτρεψε μια ληστεία

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε γίνει viral προ ημερών, όταν ερωτηθείς για το πού «κληρονόμησε» ένα μαυρισμένο μάτι, απάντησε πως απέτρεψε μια ληστεία σε μανάβικο όπου είχε πάει για ψώνια. Πολλοί τότε θεώρησαν πως ίσως ο Greek Freak να αστειευόταν, καθώς είχε απαντήσει με μειδίαμα.

Ο συμπαίκτης του στους Μπακς και καλός του φίλος, Μπόμπι Πόρτις, εμφανίστηκε σε εκπομπή και τόνισε πως ο 30χρονος σούπερ σταρ απλώς… τρόλαρε. «Είναι τόσο ψέμα! Αν το πιστεύετε, τότε κάποιο πρόβλημα υπάρχει μαζί σας», είπε χαμογελώντας ο βετεράνος πάουερ φόργουορντ.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως «… πριν από εκείνον τον αγώνα ήμασταν μαζί σε ένα πάρτι για το Halloween και μου είπε την ίδια ιστορία. Δεν περίμενα ότι θα βγει να το πει και στα ΜΜΕ».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA
