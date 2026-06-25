Μετά τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο και ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο επιβεβαιώνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντε Φράι!

Συγκεκριμένα στο ρεπορτάζ του αναφέρει πως ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός είναι ένα βήμα μακριά από το «τριφύλλι», βάζοντας έτσι τέλος στην οκταετή του παρουσία στην Ίντερ.

Στη συνέχεια ο Ντι Μάρτζιο τονίζει πως οι «πράσινοι» έχουν προσφέρει στον 34χρονο συμβόλαιο 3 εκατ. ευρώ συνολικά για τα δύο χρόνια συμβολαίου. Έτσι, μένει να φανεί πότε θα υπάρξουν οι οριστικές εξελίξεις προκειμένου να κλείσει και τυπικά η υπόθεση της απόκτησης του Ντε Φράι στους «πράσινους».

Ο πολύπειρος Ολλανδός θα αποχωρήσει ως νταμπλούχος Ιταλίας από την Ίντερ, με την οποία μέτρησε 13 γκολ και 8 ασίστ σε 296 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Il Panathinaikos avanza per Stefan De Vrijhttps://t.co/1OHZzWbPhK — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 24, 2026

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