Μία... πρωτιά στην Μπαρτσελόνα κέρδισε πριν καν αγωνιστεί σε επίσημο ματς ο Γιουσουφά Φαλ.

Ο νεοαποκτηθέντας ψηλός πέρασε από εργομετρικά στους «μπλαουγκράνα» και το ύψος του καταγράφηκε στα 222,1 εκατοστά. Αυτό τον καθιστά τον ψηλότερο παίκτη στην ιστορία της ομάδας, ξεπερνώντας τον Ρομπέρτο Ντουένιας.

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι ο Φαλ είναι και ο τρίτος ψηλότερος παίκτης στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος, μετά τους Ραλφ Σάμσον (224 εκατοστά) και Άρβιντας Σαμπόνις (222 εκατοστά).

Yπενθυμίζουμε ότι ο θηριώηδς Γαλλοσενεγαλέζος σέντερ αποχώρησε μετά από μια τριετία από τη Βιλερμπάν και υπέγραψε για έναν χρόνο με τους «μπλαουγκράνα».

Ο 29χρονος άσος είχε 8,8 πόντους και 6,6 ριμπάουντ σε 19:42 συμμετοχής κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα την περασμένη περίοδο (2023/24).

