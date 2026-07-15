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Ως το 2030 στον Παναθηναϊκό ο Χουάντσο - «Μένει εκεί που ανήκει, στο σπίτι του!»

«Φόρα τη φανέλα σου, Θείε Χουάντσο. The Show Must Go On όπως είπες από την πρώτη μέρα!», αναφέρει η ανακοίνωση του «τριφυλλιού»  

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Χουάντσο

Παίκτης του Παναθηναϊκού ως το 2030… τουλάχιστον θα παραμείνει ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Η συμφωνία που είχε προαναγγείλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επισημοποιήθηκε, με τον Ισπανό πάουερ φόργουορντ να υπογράφει τριετή επέκταση.

«Φόρα τη φανέλα σου, Θείε Χουάντσο. The Show Must Go On όπως είπες από την πρώτη μέρα!


Ο δικός μας Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ΜΕΝΕΙ ακριβώς εκεί που ανήκει. Στο ΣΠΙΤΙ του.

Γιατί ορισμένοι δεσμοί είναι φτιαγμένοι να διαρκούν μια ολόκληρη ζωή.

Για πολλές ακόμη περισσότερες μέρες μαζί. Μέχρι το 2030!».

Ο Χουάντσο μετρά ήδη μια τριετία με τον Παναθηναϊκό έχοντας κατακτήσει μαζί του την Ευρωλίγκα (2024), το πρωτάθλημα (2024) και δύο Κύπελλα (2025, 2026).

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: μπάσκετ Χουάντσο Ερναγκόμεθ Παναθηναϊκός
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