Παίκτης του Παναθηναϊκού ως το 2030… τουλάχιστον θα παραμείνει ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Η συμφωνία που είχε προαναγγείλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επισημοποιήθηκε, με τον Ισπανό πάουερ φόργουορντ να υπογράφει τριετή επέκταση.

«Φόρα τη φανέλα σου, Θείε Χουάντσο. The Show Must Go On όπως είπες από την πρώτη μέρα!



Ο δικός μας Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ΜΕΝΕΙ ακριβώς εκεί που ανήκει. Στο ΣΠΙΤΙ του.

Γιατί ορισμένοι δεσμοί είναι φτιαγμένοι να διαρκούν μια ολόκληρη ζωή.

Για πολλές ακόμη περισσότερες μέρες μαζί. Μέχρι το 2030!».

Pone tu camiseta Uncle Juancho. The Show Must Go On as you said since Day 1! ☘️



OUR very own Juancho Hernangomez is STAYING exactly where he belongs. HOME! 💚



Because some bonds are meant to last for a lifetime.



To many more days TOGETHER hasta 2030! 🤝#paobcaktor pic.twitter.com/u9l7IcvqHl — Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 15, 2026

Ο Χουάντσο μετρά ήδη μια τριετία με τον Παναθηναϊκό έχοντας κατακτήσει μαζί του την Ευρωλίγκα (2024), το πρωτάθλημα (2024) και δύο Κύπελλα (2025, 2026).

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