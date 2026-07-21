AEK: Δανεικός στη πρωταθλήτρια Αυστρίας ΛΑΣΚ, ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς

Παρελθόν από την ΑΕΚ, τουλάχιστον για τη νέα αγωνιστική περίοδο, αναμένεται να αποτελέσει ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, καθώς απομένουν μόνο οι τυπικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση του δανεισμού του στη ΛΑΣΚ.

Η αυστριακή ομάδα έχει έρθει σε συμφωνία τόσο με τον 27χρονο μέσο όσο και με την Ένωση, με το deal να αφορά μονοετή δανεισμό και να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς που αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, στη συμφωνία έχουν προβλεφθεί μπόνους και όροι που σχετίζονται με τον αριθμό συμμετοχών και τον χρόνο συμμετοχής του ποδοσφαιριστή.

Ο Λιούμπισιτς είχε αποκτηθεί από την ΑΕΚ τον Ιανουάριο του 2024 από τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ αντί 4 εκατομμυρίων ευρώ και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029. Στη διετία που φόρεσε τα κιτρινόμαυρα πραγματοποίησε 68 συμμετοχές, σημειώνοντας 10 γκολ και μοιράζοντας 9 ασίστ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν τον υπολόγιζε στα βασικά του πλάνα για τη νέα σεζόν και έτσι η ΑΕΚ προχώρησε στην παραχώρησή του, με τον Κροάτη να επιστρέφει στην Αυστρία, χώρα όπου γεννήθηκε, για να συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της ΛΑΣΚ.

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