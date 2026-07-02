Ένα ακόμη βήμα προς τον τελικό προορισμό, που είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι, θέλει να κάνει η Εθνική ομάδα μπάσκετ. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στην Οραντέα (19:00, ΕΡΤ1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και sport-fm.gr) για την πέμπτη αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης.

Η «επίσημη αγαπημένη» προκρίνεται και μαθηματικά στη δεύτερη φάση με νίκη επί της Ρουμανίας ή αν η Πορτογαλία επικρατήσει του Μαυροβουνίου στο άλλο παιχνίδι του δευτέρου ομίλου (21:00).

Οι 12 της αποστολής είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, ΓΙώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Ομηρος Νετζήπογλου και Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ.

Η ελληνική ομάδα θέλει να κάνει τέσσερις τις νίκες της στον δεύτερο όμιλο, προτού ολοκληρώσει το «παράθυρο» του Ιουλίου υποδεχόμενη την Κυριακή (19:30) στη Sunel Arena των Άνω Λιοσίων την Πορτογαλία.

Υπενθυμίζεται πως τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης μεταφέρονται στη δεύτερη προκριματική φάση, εκεί που οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου της Εθνικής Ανδρών θα συναντήσουν τις τρεις πρώτες ομάδες του πρώτου ομίλου (έχουν ήδη προκριθεί μαθηματικά η Ισπανία με 4-0 και η Γεωργία με 2-2, ενώ φαβορί για το τρίτο εισιτήριο είναι η Ουκρανία με 2-2). Οι τρεις πρώτες ομάδες του νέου γκρουπ προκρίνονται στην τελική φάση του Κατάρ.

Η Ρουμανία, τελευταία στον δεύτερο όμιλο με 1-3, δεν μπορεί να εξασφαλίσει την πρόκριση με κανένα αποτέλεσμα απόψε. Αντίθετα, αν η ομάδα του Μιχάι Σιλβασάν ηττηθεί από την Ελλάδα και ταυτόχρονα το Μαυροβούνιο νικήσει την Πορτογαλία, μένει εκτός δεύτερης φάσης.

Η αποστολή της Ρουμανίας: Σοματσέσκου (Άρτζες Πιτέστι), Τοχατάν (Βαλτσέα), Ράσελ (Κλουζ), Ντικουλέσκου (Κέπινγκ Σταρς), Νίστορ (Κραϊόβα), Κούτι (Ντινάμο Βουκουρεστίου), Σταν (Τιμισοάρα), Νικολέσκου (Κλουζ), Γκράσου (Ντινάμο Βουκουρεστίου), Πόπα (Τάργκου Μούρες), Κάτε (Μούρθια), Μπάτσιου (Άρτζες Πιτέστι), Ούτε (Βαλτσέα), Ματσιούτσα (Ραπίντ Βουκουρεστίου).

Η βαθμολογία του 2ου Ομίλου

1. Ελλάδα 3-1

2. Πορτογαλία 2-2

3. Μαυροβούνιο 2-2

4. Ρουμανία 1-3

Η επόμενη αγωνιστική (Κυριακή, 5/7)

Ελλάδα-Πορτογαλία 19:30

Μαυροβούνιο-Ρουμανία 21:30

Πηγή: skai.gr

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