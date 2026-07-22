Η εξαιρετική παρουσία του Ρόδρι στο Μουντιάλ, όπου αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης με την πρωταθλήτρια Ισπανία, επανέφερε τα σενάρια που τον συνδέουν με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στη Μαδρίτη, ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι στον μεταγραφικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η Αράντσα Ροντρίγκες στην εκπομπή «El Partidazo de COPE», η Ρεάλ δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του μέσου της Μάντσεστερ Σίτι. Το ίδιο ισχύει και για άλλους ποδοσφαιριστές που έχουν συνδεθεί με τους «μερένχες», όπως ο Μάικλ Ολίσε.

«Αυτή τη στιγμή η μεταγραφική αγορά της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε παύση», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι ο σύλλογος δεν πραγματοποιεί ενεργές κινήσεις για νέες προσθήκες. Παρότι η θερινή περίοδος ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια συζήτηση για τον Ρόδρι.

Η ποιότητα του Ισπανού χαφ είναι γνωστή εδώ και χρόνια στους ανθρώπους της Ρεάλ και η εμφάνισή του στο Μουντιάλ δεν αποτέλεσε έκπληξη που θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα. Η διοίκηση είχε διαμορφώσει το πλάνο της πριν από την έναρξη της διοργάνωσης και θεωρεί ότι έχει καλύψει τις βασικές της ανάγκες.

Οι μεταγραφές των Μαρκ Κουκουρέγια, Ντένζελ Ντάμφρις, Ιμπραΐμα Κονατέ και Μπερνάρντο Σίλβα είχαν ουσιαστικά ολοκληρωθεί πριν από το Μουντιάλ, με τις επίσημες παρουσιάσεις τους να εκκρεμούν. Για την ώρα, λοιπόν, η Ρεάλ δεν σχεδιάζει την απόκτηση άλλου μεγάλου ονόματος, χωρίς αυτό να αποκλείει κάποια αλλαγή δεδομένων μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

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