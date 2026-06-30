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Ισπανός δημοσιογράφος: «Ο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ; Αυτός είναι... αντι-Ρεάλ και οπαδός της Μπαρτσελόνα»

Ο δημοσιογράφος Πάκο Γκονζάλεθ εξεπλάγη με τη συμφωνία του Πέδρο Μαρτίνεθ με τη Ρεάλ και εξήγησε γιατί

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Μαρτίνεθ

Η είδηση πως ο Πέδρο Μαρτίνεθ αφήνει την πρωταθλήτρια Βαλένθια για να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης έσκασε σαν «βόμβα» στην Ισπανία αλλά και σε όλη την μπασκετική Ευρώπη.

Ακόμη περισσότερο εξεπλάγη ο δημοσιογράφος Πάκο Γκονθάλεθ, επικεφαλής του δημοφιλούς προγράμματος Tiempo de Juego του ραδιοφωνικού σταθμού Cadena SER και εξήγησε τον λόγο.

«Έμεινα έκθαμβος όταν το έμαθα! Ο Μαρτίνεθ έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της Ρεάλ μέσω Twitter και είναι οπαδός της Μπαρτσελόνα. Είναι πραγματικά απίστευτο! Σαν να παίρνει ο Φλορεντίνο Πέρεθ στην ποδοσφαιρική Ρεάλ τον Γκάβι», σχολίασε.

Η «βασίλισσα» θα πληρώσει 1 εκατ. ευρώ ως buy out στη Βαλένθια για τον 65χρονο προπονητή, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο για 1,2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης Ευρωλίγκα
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