Η είδηση πως ο Πέδρο Μαρτίνεθ αφήνει την πρωταθλήτρια Βαλένθια για να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης έσκασε σαν «βόμβα» στην Ισπανία αλλά και σε όλη την μπασκετική Ευρώπη.



Ακόμη περισσότερο εξεπλάγη ο δημοσιογράφος Πάκο Γκονθάλεθ, επικεφαλής του δημοφιλούς προγράμματος Tiempo de Juego του ραδιοφωνικού σταθμού Cadena SER και εξήγησε τον λόγο.

«Έμεινα έκθαμβος όταν το έμαθα! Ο Μαρτίνεθ έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της Ρεάλ μέσω Twitter και είναι οπαδός της Μπαρτσελόνα. Είναι πραγματικά απίστευτο! Σαν να παίρνει ο Φλορεντίνο Πέρεθ στην ποδοσφαιρική Ρεάλ τον Γκάβι», σχολίασε.



Η «βασίλισσα» θα πληρώσει 1 εκατ. ευρώ ως buy out στη Βαλένθια για τον 65χρονο προπονητή, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο για 1,2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.