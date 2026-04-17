ΕΟΚ: «Παγώνουν» οι τελικοί Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός μέχρι την απόφαση για την ένσταση

Στον… πάγο μπαίνουν οι τελικοί της Α1 Γυναικών ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό. Όπως ανακοίνωσε η ΕΟΚ, μέχρι να αποφασιστεί η τύχη της ένστασης που κατέθεσαν οι «πράσινοι» για τον πρώτο αγώνα, δεν πρόκειται να διεξαχθούν άλλα ματς στη σειρά. Υπενθυμίζεται πως ο δεύτερος τελικός ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή (18:15) στο κλειστό του Χολαργού, αλλά κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας του Παναθηναϊκού.



Υπενθυμίζεται πως ο διαιτητές προχώρησαν σε οριστική διακοπή του πρώτου τελικού την Τετάρτη και το παιχνίδι δεν συνεχίστηκε ποτέ, αφού το «τριφύλλι» δεν επέστρεψε στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο.

Η απόφαση του Παναθηναϊκού να μην κατέβει για το δεύτερο μέρος συνδέεται με την έντονη διαμαρτυρία του συλλόγου για την απαγόρευση εισόδου σε περίπου 100 φιλάθλους του, οι οποίοι είχαν προμηθευτεί μεμονωμένα και απολύτως νόμιμα εισιτήρια, αλλά δεν τους επιτράπηκε να μπουν στο κλειστό «Δ. Καλτσάς».



Η ανακοίνωση της ΕΟΚ: «Σας ενημερώνουμε ότι, έως την έκδοση της απόφασης από το αρμόδιο Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΟΚ, σχετικά με την ένσταση του σωματείου Παναθηναϊκός ΑΟ αναφορικά με τον αγώνα, Αθηναϊκός ΑΣ – Παναθηναϊκός ΑΟ, της 15/04/2026 για την 1η αγωνιστική της Γ’ Φάσης των Play – Offs (Θέσεις 1 – 2), οι αγώνες για την ανάδειξη πρωταθλήτριας στην Α1 Εθνική κατηγορία Γυναικών δεν διεξάγονται».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.