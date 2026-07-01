ΑΕΚ: Οριστική συμφωνία με Πήλιο για νέο 4ετές συμβόλαιο

Ο αγώνας και η πρόοδος του Σταύρου Πήλιου στην ΑΕΚ επιβραβεύεται και η Ένωση ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον διεθνή Αλβανό μπακ για επέκταση του συμβολαίου του.

Το συμβόλαιο του Πήλιου έληγε το καλοκαίρι του 2027 και ο «Δικέφαλος» ξεκίνησε από αυτό το καλοκαίρι τις διαπραγματεύσεις μαζί του, ώστε να τον διατηρήσει στο ενεργό ρόστερ του Μάρκο Νίκολιτς και να μην τον χάσει ως ελεύθερο.

Οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία για ένα νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές, διάρκειας τεσσάρων ετών.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Πήλιος ήταν κατά κύριο λόγο το βασικό αριστερό μπακ της ΑΕΚ, σε μία εξαιρετική χρονιά, με την Ένωση να στέφεται πρωταθλήτρια Ελλάδας, ενώ κατάφερε να φτάσει μέχρι και τους «8» του Conference League.

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