Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις».

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026, ενώ αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση και ψήφιση, την επόμενη εβδομάδα.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιμη ανάπτυξη, κλιματική ουδετερότητα, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και καθιέρωση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με εργαλεία χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η σύσταση και λειτουργία οργανωτικής δομής για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την οργάνωση του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και τον συντονισμό της λειτουργίας του Ταμείου Εκσυγχρονισμού.

Στο νομοσχέδιο έχουν, επίσης, ενταχθεί ρυθμίσεις του υπουργείου Υγείας, που προβλέπουν – μεταξύ άλλων – την αύξηση κατά 30 εκ ευρώ, για το 2025, του επιτρεπόμενου ορίου φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής της δαπάνης (clawback) (άρθρο 41), και την παράταση έως τις 30/6/2026 των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού με σχετική δαπάνη ύψους 20,1 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται ως εξής:

-164 χιλ. ευρώ, από την παράταση των συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού του Ε.Ο. Δ.Υ.

-100 χιλ. ευρώ από την καταβολή στο Προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ. αμοιβής λόγω υπερωριακής εργασίας

-114 χιλ. ευρώ από την παράταση των συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. του Ε.Ο.Δ.Υ. για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης του και των περιβαλλόντων αυτών χώρων καθώς και για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης

-5,3 εκατ. ευρώ περίπου από την παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού του Ε.Ο.Δ.Υ.

-14,4 εκατ. ευρώ περίπου, από την παράταση παραμονής στις εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχουν επιλεγεί για άσκηση σε Θέσεις της χρονικής περιόδου λήψης νοσηλευτικής ειδικότητας 2024-2025, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους (άρθρο 42).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

