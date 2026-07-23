Τσουκαλάς στον ΣΚΑΪ: «Είναι "για τα μπάζα" η ελληνική δικαιοσύνη;»

Κριτική στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και την κυβέρνηση άσκησε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις «μετά την πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρούλια που με εισήγησή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο πρότεινε την παραπομπή πέντε κατηγορουμένων μεταξύ των οποίων και ο Χρήστος Τριαντόπουλος, προκειμένου να δικαστούν για πλημμελήματα σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, διευκρίνισε ότι «έχουμε μια πρόταση εισαγγελέα, δεν έχουμε την τελική κρίση του δικαστικού συμβουλίου για το αν θα υπάρξει παραπομπή» και «σε αυτά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί». «Κάτι», όπως σχολίασε, «που δεν ήταν ο κ. Φλωρίδης όταν έλεγε ότι όσοι μιλούν για αλλοίωση του πεδίου είναι "για τα μπάζα"».

«Είναι "για τα μπάζα" η ελληνική δικαιοσύνη;», ρώτησε, σημειώνοντας ότι «ο υπουργός Δικαιοσύνης, ασκούσε κριτική στον Εισαγγελέα που στην αρχική δικογραφία είχε πει το ίδιο πράγμα - ότι υπάρχει αλλοίωση στη Λάρισα - και βάσει αυτού εμείς ζητήσαμε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή». Ο κ. Τσουκαλάς πρόσθεσε ότι «η πρόταση του κ. Μητρούλια λέει ότι πρέπει να διερευνηθεί αν η αλλοίωση του χώρου έγινε με πρόθεση - και δεν κάνει λόγο για αμέλεια», τονίζοντας ότι «στο παρελθόν ο κ. Φλωρίδης είχε επιτεθεί σε όσους έλεγαν ότι πρέπει να ελέγξουμε αν υπήρξε αλλοίωση και τώρα η πρόταση αναφέρει ξεκάθαρα ότι υπήρξε αλλοίωση που δεν επέτρεψε να έχει πρόσβαση η έρευνα σε κρίσιμα στοιχεία». Επεσήμανε δε ότι όλα αυτά τα λέει με επιφύλαξη καθώς πρόκειται για πρόταση.

Κληθείς να πάρει θέση για την εμπιστοσύνη του ΠΑΣΟΚ προς τη δικαιοσύνη ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε την πρόταση αυτή άνευ στοιχείων αλλά βάσει των όσων αναφέρονταν στο πόρισμα της Εισαγγελίας της Λάρισας».

Στάθηκε στο γεγονός ότι «στον κ. Τριαντόπουλο η δικαιοσύνη κρίνει τους λόγους που είχαμε θέσει στην προανακριτική αλλά στον κ. Καραμανλή θα κρίνει για άλλο αδίκημα από εκείνο που έπρεπε να ελεγχθεί, γιατί το άλλαξε η κυβέρνηση κατά την διάρκεια της προανακριτικής επιτροπής». Κατηγόρησε έτσι τη ΝΔ ότι εκείνη είναι που εμπιστεύεται a la carte τη δικαιοσύνη. «Άκουσα και τον κ. Γεωργιάδη - που επιτίθεται εργολαβικά πια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - και τον κ. Κυρανάκη να έχουν ανοίξει πόλεμο με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν πρόκειται για δύο τυχαία πρόσωπα αλλά για τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας», σχολίασε. Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είπε ότι πρέπει να γίνει διερεύνηση και ότι «δεν είπαμε ποτέ ότι είναι ένοχοι». «Απορώ όμως και εκπλήσσομαι», σχολίασε, «που η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή ελέγχονται 22 κυβερνητικά στελέχη, τέσσερις βουλευτές, 18 πρόσωπα, πανηγυρίζει που καταδικάστηκε ο εκλεκτός του πρωθυπουργού στον ΟΠΕΚΕΠΕ - ο κ. Μελάς, που τον κατέβαζε ευρωβουλευτή και παραπέμπεται και για απιστία».

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διατύπωσε την άποψη ότι «η κοινωνία μας δεν πρέπει να εθιστεί στο ότι η διαφθορά είναι κανονικότητα διότι αυτό μας λέει η κυβέρνηση όταν απαιτεί να της ζητήσουμε συγγνώμη επειδή αποκαλύψαμε ένα σκάνδαλο». «Η δικαιοσύνη δεν είναι σφαίρα - όπως προφανώς πιστεύει ο κ. Δημητριάδης - για να τη φοβάται ο πρωθυπουργός», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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