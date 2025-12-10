Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, συμμετείχε στο Συνέδριο Capital Link, όπου παρουσίασε τη σημερινή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωοικονομικό περιβάλλον.

Ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται πλέον σε φάση ισχυρής επιτάχυνσης, μετά από μια δεκαετία προκλήσεων, αφήνοντας πίσω της την εποχή της διαχείρισης κρίσεων και περνώντας σε μια νέα περίοδο δημιουργίας ευκαιριών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε αναδυόμενο ενεργειακό και επενδυτικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον κάθετο ενεργειακό διάδρομο που ξεκινά από την Ελλάδα και φτάνει έως την Ουκρανία, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύστημα μεταφοράς ενέργειας και φυσικού αερίου. «Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει καταλυτικά την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής», σημείωσε.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σταθερά με ρυθμούς άνω του 2%, ενώ όλοι οι μεγάλοι διεθνείς οίκοι έχουν επαναφέρει τη χώρα στην επενδυτική βαθμίδα. Παράλληλα, η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών. «Η Ελλάδα δεν προσπαθεί πλέον να προλάβει την Ευρώπη· φιλοδοξεί να την ξεπεράσει σε κρίσιμους τομείς», δήλωσε.

Επιπλέον, ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της χώρας στα logistics και την τεχνολογία, με βασικούς κόμβους τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη. Παράλληλα, οι επενδύσεις από τη Microsoft, τη Google και την AWS αποτελούν, όπως είπε, απόδειξη της βαθιάς μετατόπισης της ελληνικής οικονομίας προς ένα μοντέλο που παράγει, καινοτομεί και εξάγει τεχνογνωσία. Κλείνοντας την ομιλία του στο Συνέδριο Capital Link, ο Υφυπουργός επεσήμανε ότι «πριν από λίγα χρόνια, η επένδυση στην Ελλάδα ήταν πράξη συμμόρφωσης. Σήμερα αποτελεί στρατηγική επιλογή». Η Ελλάδα, πρόσθεσε, χτίζει ήδη τους ενεργειακούς αγωγούς, τους διαδρόμους logistics και τα δίκτυα δεδομένων που θα στηρίξουν την επόμενη δεκαετία της Ευρώπης.

Στο περιθώριο του επενδυτικού Συνεδρίου Capital Link, ο Υφυπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε σειρά σημαντικών επαφών με ηγετικά στελέχη μεγάλων διεθνών επενδυτικών ομίλων που εξετάζουν την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας τους στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών, ο κ. Alex Blades της Paulson & Co, ο κ. John Ardill, Αντιπρόεδρος της ενεργειακής εταιρείας ExxonMobil, καθώς και ο κ. Bommidalam, Πρόεδρος του ινδικού κατασκευαστικού ομίλου GMR Group.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης ενημέρωση από στελέχη του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ σχετικά με την πρόοδο των εργασιών για την κατασκευή του νέου εργοστασίου της “Ελληνικά Καλώδια” στη Βαλτιμόρη, έργο που ενισχύει ουσιαστικά την ελληνική βιομηχανική παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη συμμετοχή του Υφυπουργού στο Minister – Investor Group Meeting, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου Capital Link, με συμμετοχή μελών της ελληνικής κυβέρνησης και υψηλόβαθμων στελεχών επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών τεχνολογικών εφαρμογών, παρουσίασε το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης και τη νέα στρατηγική εξωστρέφειας, η οποία στοχεύει στη σταθερή αύξηση των ελληνικών εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, ο Υφυπουργός συμμετείχε στο Greek Leadership Roundtable, που διοργάνωσε το LinkedIn στα γραφεία του στη Νέα Υόρκη. Στη συζήτηση παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης των δεδομένων και εργαλείων του LinkedIn για την προσέλκυση επενδύσεων, την ενίσχυση της σχέσης με τη ελληνική Διασπορά, την προώθηση του τουρισμού και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ο κ. Θεοχάρης ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας με διεθνείς τεχνολογικούς φορείς για την ενδυνάμωση της εξωτερικής πολιτικής και της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας.

10 Δεκεμβρίου, 2025

Πηγή: skai.gr

