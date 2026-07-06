Σκληρή κριτική στον Αντώνη Σαμαρά άσκησε η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, κατηγορώντας τον ότι με τις κινήσεις και τη στάση του υπονομεύει την παράταξη.

Η κ. Μπακογιάννη υποστήριξε ότι ο στόχος του κ. Σαμαρά είναι να προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ωστόσο ότι το αν τελικά θα το καταφέρει «θα το κρίνει ο ελληνικός λαός στις κάλπες».

Αναφερόμενη, μάλιστα, στο χθεσινό βίντεο του πρώην πρωθυπουργού, με το οποίο σχολίαζε την ίδια για την εσωκομματική ήττα της το 2009, απάντησε ότι η πολιτική διαδρομή του καθενός είναι γνωστή και καταγεγραμμένη και δεν αλλάζει, προσθέτοντας πως η σύγκρουση με την πραγματικότητα «δεν είναι παραγωγική». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει», επισημαίνοντας ότι η διαδρομή του κ. Σαμαρά είναι γνωστή και από τη δεκαετία του ’90 και ότι η τελική κρίση ανήκει στην ιστορία και στους πολίτες.

Σε ερώτηση για το αν ένα ενδεχόμενο πολιτικό εγχείρημα του κ. Σαμαρά θα μπορούσε να βλάψει τη ΝΔ, απάντησε πως αυτός είναι – κατά την άποψή της – ο στόχος του, προσθέτοντας ότι «ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει» και ότι η αξιολόγηση θα γίνει στην κάλπη.

Σχετικά με το εάν θεωρεί ότι ήταν λάθος η επάνοδός του στη ΝΔ, η ίδια τόνισε ότι πάντα προτάσσει την ενότητα της παράταξης, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως, όπως είπε, «ο κ. Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά όταν ακολουθεί αυτή την πολιτική».

«Κατάφερε με τον αντιμνημονιακό αγώνα να φτάσει στο 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός σε συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη» θύμισε ακόμα.

Αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, τον χαρακτήρισε «βαθιά παραταξιακό», σημειώνοντας ότι δεν έχει λειτουργήσει ποτέ εις βάρος της ΝΔ και εκτιμώντας ότι δεν θα συνταχθεί, ούτε σιωπηρά, με τον Αντώνη Σαμαρά.

Σχολιάζοντας δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν μικρή διαφορά της ΝΔ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η κ. Μπακογιάννη ανέφερε ότι απομένουν αρκετοί μήνες μέχρι τις εκλογές και πως οι πολίτες θα κρίνουν με βάση την αξιοπιστία των προτάσεων, επισημαίνοντας ότι «ο κόσμος δεν ψηφίζει για το χθες».

Πηγή: skai.gr

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