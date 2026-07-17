Αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με στόχο τη συσπείρωση

Της Δώρας Αντωνίου

Η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να πορευθεί στην προεκλογική περίοδο απολογούμενη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό κατέστη σαφές από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε χθες στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την παραπομπή τεσσάρων βουλευτών της Ν.Δ. για πλημμελήματα και την αρχειοθέτηση της υπόθεσης για τους υπόλοιπους επτά από τους συνολικά έντεκα βουλευτές που περιλαμβάνονταν στη δικογραφία.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με την τοποθέτησή του για την υπόθεση έδειξε ότι για την κυβέρνηση είναι η αξιωματική αντιπολίτευση που θα πρέπει να βρεθεί σε ρόλο απολογούμενου, ενώ δεν πέρασε απαρατήρητη η αιχμή του για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έπειτα από μακρά περίοδο που η κυβέρνηση βρέθηκε να αμύνεται απέναντι σε αποκαλύψεις και καταγγελίες, η χθεσινή εξέλιξη θεωρείται ότι διαμορφώνει το έδαφος ώστε να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να ξεφύγει από τη συζήτηση περί γενικευμένης διαφθοράς με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρώτο επίπεδο είναι οι υψηλοί τόνοι απέναντι στην αντιπολίτευση και οι αναφορές σε άδικες κατηγορίες για «κυβέρνηση υποδίκων», για τις οποίες θα πρέπει κάποιοι να απολογηθούν και να ζητήσουν συγγνώμη. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη μνεία στους τρεις υπουργούς των οποίων ζήτησε την παραίτηση (Κώστα Τσιάρα, Γιάννη Κεφαλογιάννη και Δημήτρη Βαρτζόπουλο). «Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί “κυβέρνηση υποδίκων”» υπογράμμισε. Ενώ πρόσθεσε με νόημα «Και αναρωτιέμαι: άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε τη βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναρωτήθηκε: «Όσοι μιλούσαν εν συνόλω για «κυβέρνηση υποδίκων» από την αντιπολίτευση, με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους εννέα ανθρώπους;». Ενώ έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα όσον αφορά τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των τεσσάρων βουλευτών που παραπέμπονται. «Ισχύει και για αυτούς τους τέσσερις το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Πέρα από τη σαφή επιδίωξη της κυβέρνησης να φύγει από τη θέση του αμυνόμενου και να περάσει στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δηλώσεις και οι κινήσεις που γίνονται αποσκοπούν στη συσπείρωση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Το Μέγαρο Μαξίμου είχε γίνει αποδέκτης πολλών παραπόνων από την πλευρά των βουλευτών για τους χειρισμούς που έγιναν, όσον αφορά τις παραιτήσεις και την άρση ασυλίας των βουλευτών, που θεωρούσαν ότι μένουν «ξεκρέμαστοι». Με τις τωρινές δηλώσεις σε ανώτατο επίπεδο δίνεται το μήνυμα ότι δεν υπάρχει θέμα να μείνει κάποιος χωρίς κάλυψη, ακόμα και οι βουλευτές που παραπέμπονται.

Άλλωστε, μέσα σε προεκλογική περίοδο το τελευταίο που επιθυμούν στην κυβέρνηση είναι να διαμορφωθούν συνθήκες έντασης και εστίες δυσαρέσκειας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Πολύ περισσότερο καθώς η προοπτική ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά μπορεί να θεωρηθεί ότι δίνει στους δυσαρεστημένους εναλλακτική.

Μετά τις χθεσινές εξελίξεις και την τοποθέτηση του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί τη Δευτέρα με τους βουλευτές στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής ομάδας της Ν.Δ. σε κλίμα ενισχυμένη συσπείρωσης.

Πηγή: skai.gr

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