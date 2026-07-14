Ο Τσίπρας, ο Σαμαράς και οι διαχωριστικές γραμμές

Της Δώρας Αντωνίου

Τις ξεκάθαρες διαχωριστικές γραμμές απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα επιλέγει η κυβέρνηση ως κεντρική στρατηγική στην πορεία προς τις εκλογές, ενώ την ίδια στιγμή κυβερνητικές πηγές σπεύδουν να κλείσουν τη συζήτηση για πιθανή μετεκλογική συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του προσφέρονται για να διαμορφωθεί ένα διλημματικό δίπολο, πάνω στο οποίο οικοδομείται σταδιακά το αφήγημα προς τους ψηφοφόρους, όσον αφορά τις επιλογές τους και το αποτέλεσμα της κάλπης. Μέσα από αυτή την πόλωση, η κυβερνητική ηγεσία προσβλέπει στη συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΝΔ και στην επαναπροσέγγιση του κεντρώου ακροατηρίου που μπορεί να λοξοκοιτάζει προς άλλες επιλογές ή να παραμένει ακόμα στη ζώνη των αναποφάσιστων.

Το επιτελείο του κυβερνώντος κόμματος μελέτησε διεξοδικά τη λίστα των 400 συν 1 ονομάτων που ανακοινώθηκαν από την ΕΛ.Α.Σ. του κ. Τσίπρα ως μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος.

«Οι 250 από τους 400 είναι πρώην μέλη η πρώην πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ» αναφέρει στέλεχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών χθες. «Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότεροι από τους μισούς ήταν στελέχη ή μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον; Ο κ. Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κ. Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον «εξώστη» και στη συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός «γηπέδου», πολιτικού γηπέδου για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με τον ΣΥΡΙΖΑ, άρα πάει να κάνει ένα «ΣΥΡΙΖΑ 2» αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Το μήνυμα που εκπέμπει η πλειοψηφία είναι σαφές: ότι ο κ. Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, παραμένει ίδιος και καταφεύγει στις ίδιες δεξαμενές για να αντλήσει στελέχη για το νέο πολιτικό εγχείρημά του. Αρα, οι πολίτες καλούνται να ψηφίσουν μια νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ, από την οποία έχουν τεχνηέντως αποσυρθεί τα πλέον αναγνωρίσιμα στελέχη, τα οποία αποδοκιμάστηκαν στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και τα άγνωστα στελέχη δεύτερης γραμμής, παρουσιάζονται ως κάτι πολιτικά νέο.

Την ίδια στιγμή, πάντως, η κυβερνητική ηγεσία σπεύδει να οριοθετήσει διαχωριστικές και απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και την προοπτική ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Δεν χάρηκαν ιδιαίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με την αναφορά του Αδωνι Γεωργιάδη σε πιθανή μετεκλογική συνεργασία με τον κ. Σαμαρά, αν ο πρώην πρωθυπουργός αποδεχθεί ως πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κυρίαρχη αντίληψη είναι ότι αν ανοίξει μια τέτοια συζήτηση, μπορεί να λειτουργήσει απενοχοποιητικά για ψηφοφόρους που μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι για κάποιες κυβερνητικές επιλογές και να σκεφτούν ότι, εφόσον υπάρχει η προοπτική συγκυβέρνησης, μπορούν να στραφούν προς τον κ. Σαμαρά.

Κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο χθες για προσωπικές απόψεις του υπουργού Υγείας, που δεν έχουν κάποιο αντίκρυσμα σε κεντρικές επιλογές της ηγεσίας. Ο κ. Μαρινάκης, που ρωτήθηκε σχετικά, είπε ότι θα πρέπει πρώτα να δούμε αν θα προχωρήσει ο κ. Σαμαράς στην ίδρυση κόμματος.

«Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετυμηγορία, ο σεβασμός στην ετυμηγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει κι εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε -αυτονοήτως θα πω εγώ- ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετυμηγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

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