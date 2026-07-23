Απαντήσεις για την εισαγγελική πρόταση παραπομπής του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, αλλά και για τη δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ότι «όποιος μιλά για μπάζωμα είναι για τα μπάζα», έδωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η επίμαχη δήλωση του κ. Φλωρίδη δεν αφορά την υπό διερεύνηση υπόθεση, αλλά τη θεωρία περί συγκάλυψης μέσω «μπαζώματος», η οποία - όπως είπε - είχε συνδεθεί με τους ισχυρισμούς περί παράνομου φορτίου και ξυλολίου.

«Αυτό το οποίο είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει καμία σχέση με το υπό έρευνα επίδικο ζήτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι άλλο είναι η θεωρία περί «μπαζώματος με σκοπό τη συγκάλυψη» και άλλο η δικαστική διερεύνηση για το αν έγιναν οι προβλεπόμενες επιχειρησιακές ενέργειες στον χώρο της τραγωδίας.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για την περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, «τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποια μέσα ενημέρωσης έπαιζαν τα ρέστα τους για να πείσουν τον κόσμο για τη θεωρία του ξυλολίου, των χαμένων βαγονιών και του μπαζώματος», υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη θεωρία «έχει καταρρεύσει».

«Είναι άλλο πράγμα το μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη, το οποίο ως θεωρία έχει καταρρεύσει, και άλλο πράγμα η έρευνα που κάνει η Δικαιοσύνη για το αν έγιναν σωστά οι ενέργειες και από ποιον έπρεπε να γίνουν, ποιος όφειλε να κάνει τι και ποιος δεν έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει στο πεδίο εκείνη την ημέρα», τόνισε.

Όπως είπε, για τον λόγο αυτό «η δήλωση του κ. Φλωρίδη ισχύει στο ακέραιο».

Αναφερόμενος στην εισαγγελική πρόταση για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι πρόκειται για εισαγγελική εισήγηση και όχι για οριστική δικαστική κρίση, υπογραμμίζοντας ότι πλέον αναμένεται η απόφαση του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου.

«Ως προς την έρευνα της Δικαιοσύνης για το πεδίο, έχουμε μία εισαγγελική πρόταση. Ως προς την ενδεχόμενη παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου, επίκειται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου», σημείωσε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι, ανάλογα με το περιεχόμενο της απόφασης, θα κριθεί εάν θα υπάρξει παραπομπή και σύγκληση του Ειδικού Δικαστηρίου.

«Αναλόγως ποια θα είναι η απόφαση αυτή, ενδεχομένως να έχουμε για κάποιους, για κάποιον ή για κανέναν – αυτό θα το δούμε. Έχει να κάνει με το τι θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον κ. Τριαντόπουλο αρχικώς και, στη συνέχεια, με τη σύγκληση του Ειδικού Δικαστηρίου», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη», σημειώνοντας ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Πηγή: skai.gr

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