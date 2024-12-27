Λαβρόφ: Η Γαλλία μας πρότεινε διάλογο χωρίς την Ουκρανία

Για αστήρικτους ισχυρισμούς κάνει λόγο γαλλική διπλωματική πηγή.Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει πλέον στην τρίτη επέτειο από την έναρξή του και ενώ οι δυτικές κυβερνήσεις συνεχίζουν να τον αποκαλούν «πρώτη προτεραιότητά τους», μια δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ήρθε να προκαλέσει αναστάτωση σε αρκετές πρωτεύουσες, διακόπτοντας πρακτικά τη χριστουγεννιάτικη διπλωματική ραστώνη.



Παρίσι καλεί Μόσχα;

Ο έμπειρος Ρώσος διπλωμάτης ουσιαστικά αποκάλυψε ότι το Παρίσι κάλεσε τη Μόσχα σε διάλογο για το μέλλον της Ουκρανίας πίσω από την πλάτη του Κιέβου.«Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, για να μην φέρω κανέναν σε δύσκολη θέση, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις οι Γάλλοι συνάδελφοί μας έχουν απευθύνει έκκληση μέσω εμπιστευτικών καναλιών: “Ας βοηθήσουμε, ας κάνουμε διάλογο για το Ουκρανικό ζήτημα” χωρίς την Ουκρανία. Απλώς έναν διάλογο για το Ουκρανικό, κατά κάποιον τρόπο κατά παράβαση της αρχής την οποία η Δύση συνεχίζει να επαναλαμβάνει, ότι δηλαδή δεν πρέπει να λέγεται ούτε μια λέξη για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία».Μάλιστα ο Λαβρόφ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το πού, το πότε και το πώς ακριβώς επιχειρήθηκε μια τέτοια προσέγγιση, έδειξε πρόθυμος για διάλογο, προκειμένου να ακούσει τις γαλλικές απόψεις.«Λοιπόν, δεν λέμε όχι, δεν αρνούμαστε την επαφή, είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε» συνέχισε ο επί σειρά ετών έμπιστος του Ρώσου προέδρου, σε μια προσπάθεια αφενός να δείξει διαλλακτικότητα και αφετέρου να εκθέσει τη γαλλική πλευρά για διγλωσσία.Η αντίδραση ανώνυμων διπλωματικών πηγών από το Παρίσι ήταν άμεση. «Οι ρωσικές αρχές έχουν συνηθίσει να εκφράζουν αστήρικτους ισχυρισμούς, με στόχο την εκμετάλλευση ενός επιθετικού πολέμου για τον οποίο φέρουν την πλήρη ευθύνη», δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Όπως έχει επαναλάβει η Γαλλία από την αρχή του πολέμου, εναπόκειται στην Ουκρανία, την χώρα που δέχεται επίθεση, να καθορίσει τον χρόνο και τις συνθήκες υπό τις οποίες επιθυμεί να μπει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης», είπε η ίδια πηγή.Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία εμφανίζεται ως ακλόνητος υποστηρικτής του Κιέβου και ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν έχει διατυπώσει την ιδέα της αποστολής δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, για να διασφαλιστεί μια πιθανή κατάπαυση του πυρός.Μετά από σχεδόν τρία χρόνια σύγκρουσης, το ενδεχόμενο ειρηνευτικών συνομιλιών συζητείται πάντως όλο και πιο έντονα σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ετοιμάζεται να αναλάβει τα καθήκοντά του τον επόμενο μήνα. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα επιδιώξει να τερματίσει τις μάχες, χωρίς να εξηγήσει ακριβώς πώς.

