Αυτιάς: Η Κομισιόν συμπεριέλαβε στις προτάσεις της, τις θέσεις για να νησιά

Τα θέματα που έχει αναδείξει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς για τα ελληνικά νησιά, μεταφέρνοντάς τα με σειρά ερωτήσεων, κατάθεση τροπολογιών και επιστολών στους αρμόδιους Επιτρόπους, περιλαμβάνονται πλέον στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική της Κομισιόν για τα νησιά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, «οι συνεχείς προσπάθειες του Έλληνα Ευρωβουλευτή, ως μέλους της Επιτροπής Οικονομικών, βρίσκουν σαφές αντίκρισμα στη στρατηγική της Κομισιόν, η οποία αναγνωρίζει ότι τα νησιά αντιμετωπίζουν διαχρονικά προβλήματα και εστιάζει:

Στο «κόστος νησιωτικότητας», δηλαδή, στα πρόσθετα οικονομικά και καθημερινά προβλήματα λόγω γεωγραφικής απομόνωσης, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Στην ανάγκη καλύτερης στόχευσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων για ενέργεια, υποδομές νερού και προσιτή κατοικία.

Στη Μεσόγειο, καθώς αποτελεί ζωτικό μέρος της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και βασικό ενεργειακό διάδρομο.

Ο κ. Αυτιάς «κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων της θητείας του κατέθεσε τροπολογίες, ερωτήσεις και επιστολές, ενώ παράλληλα παρενέβη με ομιλίες του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», καταλήγει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «μέσα από τις κινήσεις αυτές ζητούσε επενδύσεις, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες θέσεις εργασίας, την ολοκλήρωση ηλεκτρικών διασυνδέσεων στο Αιγαίο για φθηνό ρεύμα, στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, του δημογραφικού, στην προσιτή στέγη, σε κρίσιμες υποδομές, αλλά και στην προστασία των συνόρων για την ενίσχυση της ασφάλειας απέναντι στις μεταναστευτικές ροές».

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται και η φράση του κ. Αυτιά: «Η νησιωτικότητα δεν αποτελεί απλά μια θεωρία, αλλά μια ζώσα πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.