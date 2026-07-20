Τα 75 μέλη που συνθέτουν την Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανακοίνωσε τη Δευτέρα το κόμμα.

Η ΕΛΑΣ ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, τονίζεται.

Η Πολιτική Επιτροπή είναι ένα ευρύ συλλογικού όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Στην 75μελή ΠΕ βρίσκει κανείς πολλα νέα πρόσωπα, αλλά και γνωστά πρόσωπα από τον ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Κώστας Γαβρόγλου και ο Πέτρος Κόκκαλης.



Αναλυτικά τα ονόματα της ΠΕ της ΕΛΑΣ

1. Αλέξης Τσίπρας

2. Μίλτος Χατζηγιαννάκης

3. Αθανασιάδης Χάρης

4. Αϊβαλής Βασίλης

5. Ακριβούλη Ζωή

6. Αλεξίου Σωτήρης

7. Αντωνοπούλου Μαριζέτα

8. Αποστόλου Στυλιανός

9. Βασιλειάδης Γιώργος

10. Γαβρόγλου Κώστας

11. Γιωτάκη Φανή

12. Γκασούκα Δήμητρα

13. Δήμτσας Κωστής

14. Διαμαντοπούλου Τζένη

15. Δρίτσας Σπύρος

16. Ζαννιάς Αναστάσης

17. Ζάχαρης Βαγγέλης

18. Θεοδωράκης Γρηγόρης

19. Ιωακειμίδης Γιώργος

20. Καλλούλι Άντζελα

21. Καλογιάννης Απόστολος

22. Καλογήρου Μιχάλης

23. Καμμά Μαρία

24. Καρπουχτσής Κώστας

25. Καρτερός Θανάσης

26. Κόκκαλης Πέτρος

27. Κοτσακάς Κωστής

28. Κουντούρη Φανή

29. Κουτεντάκης Φραγκίσκος

30. Κουφονικολάκου Θεώνη

31. Κρικρής Γιώργος

32. Κωνσταντινίδης Γιώργος

33. Λαγουβάρδος Κώστας

34. Λαλιώτου Ιωάννα

35. Λεπενιώτη Μαρία

36. Λιάκος Δημήτρης

37. Λυρίτσης Δημήτρης

38. Μαγκλάρας Βασίλης

39. Μαραντζίδης Νίκος

40. Μαυρουδής Χάρης

41. Μαυρωνά Άννα Μαρία

42. Μόσχος Θωμάς

43. Μουμουλίδης Θέμης

44. Μπακαδήμα Φωτεινή

45. Μπαλατσούκας Γιώργος

46. Μπέρδου Κατερίνα

47. Νταφόπουλος Δημήτρης

48. Νυφούδης Νίκος

49. Παγκάλου Φωτεινή

50. Πάντζιου Γραμμάτη

51. Παπαγεωργίου Παυσανίας

52. Παπαδοπούλου Άννα

53. Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης

54. Πεππέ Γιάννα

55. Πετρακάκης Μανώλης

56. Πλειώνης Μανώλης

57. Ρέντζου Εύα

58. Σαλπέας Γιάννης

59. Σαουλίδης Αντώνης

60. Σκανδάμης Μαρίνος

61. Στυλιανού Άρης

62. Τεμπονέρας Διονύσης

63. Τζήμητρας Χάρης

64. Τόσκας Μίλτος

65. Τούμπουρος Κώστας

66. Τουμασάτου Μαριάννα

67. Τουρλίδης Γεώργιος

68. Τρίαντος Νίκος

69. Τσαγκλή Χριστίνα

70. Τσιριγώτη Ζαχαρούλα

71. Τσουρούτας Νίκος

72. Φωτονιάτα Ευγενία

73. Χαΐδος Γιάννης

74. Χειλάκης Αιμίλιος

75. Χριστοδούλου Χρήστος

Πηγή: skai.gr

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