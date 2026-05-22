Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 12.40, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories, η ηθοποιός Άννα Κουρή έρχεται στην παρέα μας μαζί με τον αγαπημένο της Ορφέα και μιλά με τρυφερότητα για τη μοναδική σχέση που έχουν χτίσει. Η ίδια εξομολογείται πως από την πρώτη στιγμή που τον είδε στον δρόμο, ένιωσε ότι έπρεπε να τον πάρει κοντά της. Περιγράφει τον ιδιαίτερο δεσμό αγάπης και αφοσίωσης που τους ενώνει, τονίζοντας πως δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή της χωρίς ζώα.

Παράλληλα, η αγαπημένη ηθοποιός θυμάται με συγκίνηση το «Τερεζουλίνι», το σκυλάκι που έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, καθώς ήταν το πρώτο που συμμετείχε σε τηλεοπτική σειρά. Μέσα από μία ειλικρινή συζήτηση, η Άννα Κουρή μιλά ακόμη για τη διαχείριση της απώλειας.

Στο ίδιο επεισόδιο, γνωρίζουμε το έργο του Συνδέσμου Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας και ανακαλύπτουμε τον ξεχωριστό κόσμο της θεραπευτικής ιππασίας, μίας συμπληρωματικής μορφής θεραπείας που αξιοποιεί τη μοναδική σύνδεση ανθρώπου και αλόγου. Μέσα από συγκινητικές μαρτυρίες και ειδικούς της δράσης, βλέπουμε πώς τα άλογα, με την έντονη ενσυναίσθηση και την ευαισθησία που τα χαρακτηρίζει, λειτουργούν ως «αγκαλιά» για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Ενημερωνόμαστε αναλυτικά για όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, σχετικά με τα ταξίδια με πλοίο μαζί με κατοικίδια, μαθαίνοντας τι ισχύει για τη μεταφορά των ζώων, τις υποχρεώσεις των κηδεμόνων, αλλά και τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Τέλος, παρακολουθούμε στιγμιότυπα από τη βράβευση της εκπομπής Pet Stories στα PET AWARDS 2026.

Πηγή: skai.gr

