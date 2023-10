Η δύναμη των Δήμων

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη ζωή των πολιτών είναι σημαντικός. Ζούμε στους δήμους μας και στις περιφέρειές μας καθημερινά. Ζούμε τις ζωές μας.