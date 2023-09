Ανασχηματισμός;

Οι αλλαγές σε υπουργούς είναι θετικό. Στο βαθμό, μάλιστα, που διακρίνεται η αναποτελεσματικότητα τους. Απαιτείται. Όχι τόσο σε κομματικό επίπεδο όσο σε κοινωνικό. Και αυτό προϋποθέτει και τη συνειδητοποίηση πως το κράτος έχει πλέον περιορισμένες δυνατότητες. Το λέω διακριτικά.