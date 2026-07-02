Ο Μπαλογκάν άνοιξε τον δρόμο, ο Τίλμαν σφράγισε την πρόκριση: Οι ΗΠΑ στους «16» με αντίπαλο το Βέλγιο

Οι ΗΠΑ εξασφάλισαν το εισιτήριο τους για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας με 2-0 της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στη Σάντα Κλάρα και συνεχίζοντας την πορεία τους στη διοργάνωση.

Θετικός αλλά και αρνητικός πρωταγωνιστής για τους Αμερικανούς ήταν ο Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος άνοιξε το σκορ της αναμέτρησης λίγο πριν το ημίχρονο, όμως αποβλήθηκε στο 65' με απευθείας κόκκινη κάρτα και θα απουσιάσει από τον επόμενο αγώνα της ομάδας του.

Η Βοσνία προσπάθησε να αντιδράσει και αναζήτησε το γκολ της ισοφάρισης, όμως οι ΗΠΑ διαχειρίστηκαν σωστά το προβάδισμά τους και μάλιστα το επέκτειναν με εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαλίκ Τίλμαν στο 82' για το 2-0.

Πλέον, η ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στρέφει την προσοχή της σε μία πολύ απαιτητική αποστολή, καθώς στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Τρίτης (07/07, 03:00) στο Σιάτλ, με έπαθλο μια θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μονότονη εικόνα

Η αναμέτρηση στη Σάντα Κλάρα ξεκίνησε νωθρά, με τις δύο ομάδες να μένουν μακριά από τις ουσιώδεις απειλές στο πρώτο κομμάτι του αγώνα. Στο 10ο λεπτό, η Βοσνία κυκλοφόρησε όμορφα την μπάλα, με τη φάση να καταλήγει στον Ντεμίροβιτς, ο οποίος επιχείρησε σουτ από τα όρια της περιοχής. Η εκτέλεσή του, ωστόσο, δεν είχε την απαιτούμενη δύναμη ούτε γωνία, με τον Φρις να μπλοκάρει εύκολα στο κέντρο της εστίας.

Στο 18ο λεπτό, οι ΗΠΑ δημιούργησαν τη δική τους πρώτη ευκαιρία. Μετά από ωραίο γύρισμα του ΜακΚένι, ο Βασίλι βγήκε με αστάθεια και ακούμπησε με τα ακροδάχτυλα την μπάλα. Η τελευταία άλλαξε πορεία και πήγε στο κεφάλι του Ρόμπινσον, όμως αυτός αιφνιδιάστηκε και έστειλε την μπάλα άουτ. Στο 32’, ο Μπαλογκάν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως ήταν εκτεθειμένος.

Γενικότερα, οι Βόσνιοι έδειχναν πλήρως ικανοποιημένοι με το να περιμένουν τους Αμερικανούς στο δικό τους αμυντικό τρίτο. Οι ΗΠΑ είχαν την κατοχή στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, όμως δεν απειλούσαν καθόλου την εστία των καλοστημένων Βαλκάνιων.

Έκανε τη διαφορά ο Μπαλογκάν

Παρόλα αυτά, οι ΗΠΑ χρειάστηκε να φέρουν μόλις μία φορά την μπάλα στον εκτελεστή τους σε καλή θέση, ώστε να βρουν δίχτυα. Στο 45’, ο Φολαρίν Μπαλογκάν εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας μέσα στην περιοχή, έγινε κάτοχος της μπάλας και με ψύχραιμο πλασέ στην κάτω δεξιά γωνία νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, γράφοντας το 1-0 για τους οικοδεσπότες.

Μάλιστα, λίγο έλειψε ο Αμερικανός στράικερ να πετύχει και δεύτερο γκολ πριν την ανάπαυλα, καθώς έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι εξ επαφής στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Δεν εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα η Βοσνία

Στο δεύτερο μέρος, ο Σεργκέι Μπαρμπάρεζ προχώρησε σε μαζεμένες αλλαγές από πλευράς Βοσνίας, καθώς οι Βαλκάνιοι ήταν πλέον αναγκασμένοι να βγουν από τα «καρέ» τους και να προσπαθήσουν να ισοφαρίσουν. Η εικόνα του αγώνα άλλαξε, καθώς οι Βόσνιοι κρατούσαν περισσότερο την μπάλα και επιχειρούσαν να απειλήσουν.

Απρόσμενος αρωγός σε αυτή την προσπάθεια ήταν ο Μπαλογκάν, ο οποίος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, μετά από παρέμβαση του VAR για σκληρό μαρκάρισμά του με τις τάπες πάνω στον αστράγαλο του Μουαμέροβιτς.

Ακόμη και με παραπάνω παίκτες, πάντως, η Βοσνία δυσκολευόταν πολύ να απειλήσει την εστία του Φριζ με αξιώσεις. Μάλιστα, οι πάντα επικίνδυνες ΗΠΑ βρήκαν δίχτυα στο 79' με τον Πούλισικ, όμως και αυτό το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Οι Βόσνιοι λοιπόν δεν κεφαλαιοποίησαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και τελικά το πλήρωσαν, καθώς οι Αμερικανοί τελείωσαν το παιχνίδι στο 82ο λεπτό. Ο Μαλίκ Τίλμαν ανέλαβε μία εκτέλεση φάουλ λίγο έξω από την περιοχή και νίκησε τον Βασίλι, γράφοντας το 2-0 για τις Ηνωμένες Πολιτείες των δέκα παικτών.

Από εκεί και πέρα, η Βοσνία προσπάθησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι και είχε κάποιες απειλητικές στιγμές με μακρινά σουτ των Αλαϊμπέγκοβιτς και Μάχμιτς, όμως δεν κατόρθωσε να βρει δίχτυα, με τις ΗΠΑ να παίρνουν άνετα την πρόκριση για τους «16».

Oι συνθέσεις των ομάδων:

ΗΠΑ (Ποτσετίνο): Φριζ - Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον - Τίλμαν, Άνταμς – Ντεστ (87’ Μπερχάλτερ), ΜακΚένι (90'+5' Ρέινα), Πούλισικ (87’ Πέπι) - Μπαλογκάν.

Βοσνία/Ερζεγοβίνη (Μπαρμπάρεζ): Βασίλι – Κάτιτς (75’ Μέμιτς), Ράντελιτς, Μουχαρέμοβιτς - Ντέντιτς, Γκίγκοβιτς (51’ Μπαϊρακτάρεβιτς), Σούνιτς (51’ Ταχίροβιτς), Κολάσινατς (75’ Ταμπάκοβιτς) - Αλαϊμπέγκοβιτς – Τζέκο (51’ Μάχμιτς), Ντεμίροβιτς.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ.

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