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«Κάηκε» το Σαράγεβο για την πρόκριση της Βοσνίας στους «32» του Μουντιάλ

Ο κόσμος ξενύχτησε πανηγυρίζοντας και κάνοντας τη νύχτα-μέρα στο Σαράγεβο και σε άλλες πόλεις της χώρας, μετά την επιτυχία της εθνικής ομάδας

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Βοσνία

Μέσω της 3ης θέσης του 2ου ομίλου στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, η Βοσνία κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση της φετινής διοργάνωσης που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Οι Βόσνιοι χρειάστηκε να ξεπεράσουν το εμπόδιο Ουαλών και Ιταλών στα μπαράζ για να παραστούν στην τελική φάση του τουρνουά για πρώτη φορά από το 2014 και τώρα πέτυχαν τον πρώτο μεγάλο στόχο τους που ήταν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους και μετά τη φάση των γκρουπ.

Το 3-1 απέναντι στο αδύναμο Κατάρ επέτρεψε στην ομάδα του Μπάρμπαρεζ να πάρει ένα από τα 8 «εισιτήρια» της επόμενης φάσης μέσω της 3ης θέσης και αυτό έβγαλε τον κόσμο της Βοσνίας στους δρόμους.

Οι πανηγυρισμοί ήταν έξαλλοι και κράτησαν αρκετές ώρες, με το Σαράγεβο, αλλά και αρκετές άλλες πόλεις, να μην κοιμούνται καθόλου!

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Βοσνία Μουντιάλ 2026
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