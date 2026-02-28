Λογαριασμός
Ο Μόργκαν Φρίμαν εναντίον Τεχνητής Νοημοσύνης: Καμία ανοχή στις απομιμήσεις

«Έχω δικηγόρους», είπε με νόημα ο ηθοποιός, εξηγώντας ότι εργάζονται για να «περιοριστεί αυτό», καθώς συνεχίζουν να εμφανίζονται μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις της φωνής του

Μόργκαν Φρίμαν

Ο Μόργκαν Φρίμαν έχτισε καριέρα πάνω σε μια φωνή που το κοινό αναγνωρίζει αμέσως -αλλά καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζει να προσπαθεί να την αναδημιουργήσει, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ξεκαθαρίζει ότι δεν θα το επιτρέψει.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισης στην εκπομπή CBS Mornings, ο Φρίμαν ρωτήθηκε ευθέως για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την αντιγραφή των φωνών και των μορφών των ηθοποιών. Η απάντησή του ήταν άμεση: «Έχω δικηγόρους».

Διευκρίνισε ότι οι δικηγόροι είναι ήδη ενεργοί, λέγοντας ότι εργάζονται για να «περιοριστεί αυτό», καθώς συνεχίζουν να εμφανίζονται μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις της φωνής του.

Ο Φρίμαν προωθεί τη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, The Dinosaurs, η οποία εξερευνά την ιστορία των δεινοσαύρων και ήταν ένα πρότζεκτ στο οποίο εντάχθηκε αφού τον προσέγγισε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Όταν ρωτήθηκε για τον ξεχωριστό τόνο της φωνής του, ο Φρίμαν εξήγησε ότι δεν ήταν κάτι με το οποίο γεννήθηκε. Αντίθετα, εκπαιδεύτηκε γι' αυτό. «Πήγα σε Σχολή και σπούδασα φωνητική και απαγγελία» είπε.

