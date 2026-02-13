Η Ντούα Λίπα μίλησε ανοιχτά για τη δυσκολία να διατηρήσεις μια μακροχρόνια σχέση εξ αποστάσεως, καθώς έδωσε συμβουλές σε έναν θαυμαστή της που είχε μετακομίσει για επαγγελματικούς λόγους. Η 30χρονη τραγουδίστρια του «Levitating» ανέλαβε έναν νέο ρόλο, της συμβούλου σε θέματα… καρδιάς, στην ιστοσελίδα της «Service 95» για τον τρόπο ζωής και της ζητήθηκαν συμβουλές για το πώς να «παραμείνεις σε επαφή με τους αγαπημένους σου που βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσμου».

Η καλλιτέχνις ήταν το ιδανικό πρόσωπο για να ρωτήσει κανείς, αφού μόλις είχε ολοκληρώσει την ετήσια περιοδεία της «Radical Optimism», κατά την οποία ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και απομακρύνθηκε από τον αρραβωνιαστικό της, Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner), και την οικογένειά της που ζουν στο Λονδίνο.

«Αυτό είναι κάτι στο οποίο έπρεπε να γίνω αρκετά καλή με τα χρόνια, ειδικά κατά τη διάρκεια των περιοδειών. Θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής: με τον καιρό γίνεται πιο εύκολο, αλλά δεν παύει ποτέ να είναι δύσκολο.

Είναι δύσκολο να είσαι μακριά από την οικογένειά σου. Δεν είναι μόνο οι μεγάλες στιγμές που χάνεις, είναι η συσσώρευση μικρών στιγμών που μπορεί να σε κάνουν να νιώθεις ότι δεν είστε πια σε συγχρονισμό μεταξύ σας», έγραψε, μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια.

Ωστόσο, αφού αναγνώρισε τις δυσκολίες, η Ντούα Λίπα έκλεισε με μια αισιόδοξη νότα, αναλογιζόμενη: «Ναι, οι σχέσεις αλλάζουν με την απόσταση, αλλά η αγάπη δεν αλλάζει. Αν μη τι άλλο, μπορεί να γίνει ακόμα πιο δυνατή όταν δεν βλέπετε ο ένας τον άλλον συνεχώς».

📸| Dua Lipa and her boyfriend, British actor Callum Turner, on a beach in Mexico pic.twitter.com/1HNBJItIgC — celeb_myworld (@aleteresa_) December 22, 2025

Η τραγουδίστρια μίλησε επίσης για τους προηγούμενους χωρισμούς της, αφού έλαβε ένα γράμμα από μια θαυμάστρια της, της οποίας η αδελφή είχε χάσει την αυτοπεποίθησή της μετά από έναν χωρισμό. «Οι χωρισμοί δεν είναι ποτέ εύκολοι, το ξέρω από πρώτο χέρι, και είναι φρικτό να βλέπεις κάποιον που αγαπάς να πληγώνεται από έναν. Όταν η αυτοπεποίθηση κάποιου χτυπιέται, το ένστικτό σου είναι συνήθως να βιαστείς να του πεις μεγάλα λόγια: Είσαι καταπληκτικός! Θα έλεγα ότι δεν είναι πάντα αυτό που θέλουν ή χρειάζονται να ακούσουν αμέσως.

Μερικές φορές το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι απλά να είσαι εκεί και να είσαι αξιόπιστος. Οι χωρισμοί είναι αποπροσανατολιστικοί και το να έχεις το χώρο να νιώσεις το βάρος τους μπορεί στην πραγματικότητα να είναι πολύ θεραπευτικό», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

