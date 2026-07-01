Ντέμι Μουρ: Πόσα παίρνει για κάθε επεισόδιο του «Landman»; - Το ποσό προκαλεί ίλιγγο...

Η Ντέμι Μουρ φαίνεται πως κατάφερε να εξασφαλίσει μια εντυπωσιακή αύξηση για την τρίτη σεζόν της σειράς «Landman», του δημιουργού του «Yellowstone», Τέιλορ Σέρινταν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Deadline», η 63χρονη ηθοποιός φέρεται να διαπραγματεύτηκε εκ νέου την αμοιβή της και πλέον αναμένεται να λαμβάνει από 740.000 έως 770.000 δολάρια ανά επεισόδιο. Το ποσό προκαλεί αίσθηση, καθώς, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η νέα της αμοιβή θα είναι αντίστοιχη με εκείνη του Μπίλι Μπομπ Θόρντον, ο οποίος κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά.

According to sources, that’s what happened this year with the other star at the top of the ‘Landman’ call sheet, Demi Moore, whose original contract also was shorter than the norm at two years. She now has a new deal with a sizable raise, bringing her to parity with Thornton next… pic.twitter.com/TjQrRJ0aNv — Deadline (@DEADLINE) June 30, 2026

Η Ντέμι Μουρ φέρεται να είχε υπογράψει ένα ασυνήθιστο συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, γεγονός που της επέτρεψε να μπει ξανά σε διαπραγματεύσεις πριν από την τρίτη σεζόν. Αντίθετα, ο Μπίλι Μπομπ Θόρντον φέρεται να έχει τριετές συμβόλαιο, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορεί να επαναδιαπραγματευτεί τη δική του αμοιβή μετά την τρίτη σεζόν, εφόσον η σειρά ανανεωθεί και για τέταρτο κύκλο.

Στο «Landman», ο Θόρντον υποδύεται τον Τόμι Νόρις, ένα σκληρό και φιλόδοξο στέλεχος εταιρείας πετρελαίου στο Τέξας, ο οποίος καταφέρνει να ανέβει στην κορυφή της επιχείρησης. Η Ντέμι Μουρ υποδύεται την Κάμι, σύζυγο του Μόντι, τον οποίο έπαιξε στον πρώτο κύκλο ο Τζον Χαμ. Μετά τον θάνατο του χαρακτήρα του, η Κάμι παίρνει τη θέση του, μπαίνοντας δυναμικά στο παιχνίδι εξουσίας της σειράς.

Η Μουρ δεν είναι η μόνη που φέρεται να εξασφάλισε καλύτερη συμφωνία. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, και άλλα μέλη του αρχικού καστ είχαν διετή συμβόλαια και ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις τους για αυξήσεις μέσα στους προηγούμενους μήνες.

Η Άλι Λάρτερ, η οποία υποδύεται την πρώην σύζυγο του χαρακτήρα του Μπίλι Μπομπ Θόρντον, φέρεται να ολοκλήρωσε πρόσφατα τις δικές της διαπραγματεύσεις. Η νέα της αμοιβή λέγεται πως ξεπερνά τα 350.000 δολάρια ανά επεισόδιο, ποσό υπερδιπλάσιο από αυτό που λάμβανε προηγουμένως.

Αυξήσεις φέρονται να εξασφάλισαν και η Μισέλ Ράντολφ με τον Τζέικομπ Λόφλαντ, οι οποίοι υποδύονται τα ενήλικα παιδιά των χαρακτήρων του Θόρντον και της Λάρτερ. Οι αμοιβές τους φέρεται να κυμαίνονται πλέον από 130.000 έως 180.000 δολάρια ανά επεισόδιο.

Η επιτυχία του «Landman»

Από την πρεμιέρα του το 2024, το «Landman» εξελίχθηκε σε ακόμη μία επιτυχία για τον Τέιλορ Σέρινταν, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές.

Στη σειρά έχουν προστεθεί και γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ, όπως ο Σαμ Έλιοτ και ο Άντι Γκαρσία. Ο Έλιοτ υποδύεται τον TL Norris, πατέρα του χαρακτήρα του Θόρντον, ενώ ο Γκαρσία εμφανίζεται ως Ντάνι Μορέλ, ένας χρηματοδότης που έχει παράλληλα ρόλο αρχηγού καρτέλ ναρκωτικών. Η είδηση για τη μεγάλη αύξηση της Ντέμι Μουρ έρχεται λίγους μήνες μετά τις αμφιβολίες που είχαν δημιουργηθεί για το αν ο χαρακτήρας της θα συνεχίσει να έχει κεντρικό ρόλο στη σειρά.

Πηγή: skai.gr

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