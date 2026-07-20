Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Παρά τον ανάδρομο Ερμή, τα γεγονότα θα εξελίσσονται γρήγορα αυτήν την εβδομάδα. Ο Άρης από τους Διδύμους σας βοηθά επικοινωνιακά ενώ οι συμπτώσεις εξυπηρετούν τις πρακτικές σας ανάγκες. Η Αφροδίτη στην Παρθένο εξυπηρετεί τα σχέδια της δουλειάς σας και φέρνει γρηγορότερα αποτελέσματα σε εποχικές εργασίες και εμπορικές δραστηριότητες. Στα μέσα της εβδομάδας ο Ερμής γυρίζει ορθόδρομος και έτσι μειώνεται το άγχος και οι καθυστερήσεις στο οικογενειακό περιβάλλον. Ο Κρόνος στα μέσα του ζωδίου σας βάζει ξεκάθαρα όρια σε όσα μπορείτε να κάνετε.

Ταύρος

Για σας είναι η ευκαιρία να ξεκινήσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές από αυτήν την εβδομάδα. Ο Άρης στους Διδύμους διευκολύνει τις μετακινήσεις, η Αφροδίτη στη Παρθένο τονίζει τη ψυχαγωγία και τη διασκέδαση της καθημερινότητάς σας. Ο Δίας στον Λέοντα σε σχέση με τον Κρόνο στον Κριό σας εξυπηρετούν σε δευτερογενείς τομείς προκειμένου να απαλλαγείτε για λίγο από υποχρεώσεις ή να καλυφθούν οι όποιες ελλείψεις σας.

Δίδυμοι

Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η περίοδος. Πολλά πράγματα παίρνουν μια γρηγορότερη πορεία καθώς ο Ερμής αλλάζει φορά. Ο Άρης στο ζώδιό σας βοηθά να πετύχετε εύκολα αυτό που θέλετε, όπως και να μπουν σε πρακτική εφαρμογή τα σχέδιά σας. Ο Δίας στον Λέοντα σας ανοίγει δρόμους διαφυγής και μόνο η Αφροδίτη στη Παρθένο παίζει με το άγχος και με τις ενοχές που κατά περιόδους προκαλούν οι υποχρεώσεις σας. Κάποια εμπόδια δεν θα λείψουν αλλά θα ξεπεραστούν γρήγορα.

Καρκίνος

Έντονη καθημερινότητα και αυτή την εβδομάδα, αλλά με πιο στρωτή την πορεία των γεγονότων που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Προσωπικά ζητήματα θα εξελιχθούν καλύτερα, λύσεις θα βρεθούν σε οικονομικά και αλλαγές θα γίνουν στον τομέα της εργασίας, ή στα μεγάλα σχέδια που έχετε καταστρώσει αυτή την εποχή. Η προσαρμοστικότητά σας σε αυτές τις αλλαγές θα παίξει σημαντικό ρόλο, μαζί και η ευελιξία του χαρακτήρα σας. Αισθηματικά η περίοδος παραμένει μεταβατική.

Λέων

Ο Δίας παίζει σημαντικό ρόλο καθώς ο Ήλιος περνά αυτές τις μέρες στο ζώδιό σας, με αποτέλεσμα εξυπηρετήσεις και παράγοντα τύχης να σας αιφνιδιάζουν ευχάριστα αρκετές φορές. Οι επικοινωνιακές σας δυνατότητες αξιοποιούνται καλύτερα και οι συμπτώσεις βοηθούν την πρακτική εφαρμογή σχεδίων ή ιδεών που έχετε εδώ και καιρό. Αρκετοί, έως πολλοί θα έλεγα, θα ταξιδέψετε ή θα ξεκινήσετε τις διακοπές σας. Μια πρόταση για δουλειά, ή μια πρόσκληση για φιλοξενία θα παίξουν σημαντικό ρόλο το επόμενο διάστημα.

Παρθένος

Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας είναι βασικός παράγοντας να λειτουργήσει από αρκετά, έως πολύ καλά, ο παράγοντας τύχη αυτό το διάστημα. Η επιστροφή του Ερμή σε ορθόδρομη πορεία θα μειώσει καθυστερήσει ςκαι θα δώσει γρήγορες λύσεις σε οικονομικά προβλήματα. Οι συμπτώσεις θα είναι εξυπηρετικές, οι συναντήσεις που θα κάνετε θα είναι αποτελεσματικές και οι διακανονισμοί, κυρίως των ελεύθερων επαγγελματιών, θα φέρουν γρήγορα επιτυχίες. Σαφώς αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ καλύτερο σε σύγκριση με τα τρία προηγούμενα και αυτό πρέπει να το παραδεχτείτε.

Ζυγός

Σημαντικό το διάστημα των επόμενων ημερών. Γεγονότα θα πρωτοστατήσουν στην εργασία, δίνοντας μεγαλύτερα περιθώρια για τη δική σας δράση και συμμετοχή. Άνθρωποι θα σας βοηθήσουν και θα σας εξυπηρετήσουν. Κάποιες προσδοκίες αρχίζουν να υλοποιούνται μετά από πολλά χρόνια και για μία ακόμη φορά, ο Άρης στους Διδύμους θα αποδειχτεί ιδιαίτερα ευνοϊκός. Βέβαια υπάρχει και ο Κρόνος απέναντί σας ο οποίος, όπως είπαμε, βάζει κάποια όρια, αλλά όλα αυτά είναι για το καλό σας.

Σκορπιός

Ενδιαφέρουσες οι επόμενες μέρες με τον Ήλιο να μπαίνει στον Λέοντα. Εκεί θα συναντήσει το Δία όπου και οι δυο μαζί δημιουργούν ένα καλύτερο κύκλο τύχης από τώρα, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Ο Άρης στους Διδύμους λειτουργεί θεραπευτικά για όσους έχετε προβλήματα υγείας, ή ανεφοδιαστικά για όσους χρειάζεστε χρήματα. Οι μέρες μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι έντονες αλλά πολύ ενδιαφέρουσες. Δεν θα λείψουν οι ευχάριστοι άνθρωποι από το περιβάλλον σας αλλά και οι ευκαιρίες για ταξίδια και μετακινήσεις που σας ανανεώνουν ψυχολογικά.

Τοξότης

Για σας , με τον Άρη απέναντί σας, η παρτίδα στο σκάκι των σχέσεων συνεχίζεται με διάφορες διακυμάνσεις. Η Αφροδίτη στην Παρθένο θα σας καταπιέσει λίγο με υποχρεώσεις της δουλειάς ή της οικογένειας αλλά θα το ξεπεράσετε γρήγορα. Οι μεγάλοι ευεργέτες σας αυτή την περίοδο είναι ο Δίας και ο Ήλιος στον Λέοντα, οι οποίοι ανοίγουν σημαντικούς δρόμους για τους νεότερους ειδικά και σας βοηθούν να αναπτύξετε φιλόδοξα σχέδια και να βελτιώσετε τις συνθήκες της καθημερινής σας ζωής.

Αιγόκερως

Οι μέρες είναι ενδιαφέρουσες αλλά και λίγο επεισοδιακές. Η Αφροδίτη εξυπηρετεί κάποιες υποθέσεις σας, ο Άρης όμως σας κρατά σε ένταση και σε γεγονότα, κυρίως σε θέματα επιχειρηματικά, ή εφαρμογής νέων κανόνων στον επαγγελματικό χώρο. Βεβαια ο Δίας μαζί με τον Ήλιο στον Λέοντα είναι καλοί οιωνοί για όσους υποφέρετε από χρόνιες καταστάσεις κοινωνικές, υγείας, ή οικονομικών εκκρεμοτήτων. Ειδικά για τον τομέα των δυσκολιών σας, από τώρα και για αρκετό διάστημα, θα μεσολαβήσουν βελτιώσεις, λυτρώσεις και κάθε είδους βοήθεια από το εξωτερικό περιβάλλον προς εσάς.

Υδροχόος

Από αυτή την εβδομάδα αρχίζει μια νέα περίοδος στον τομέα των προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων με προσφορά από τους άλλους σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. Οι καθυστερήσεις υποχωρούν, απαντήσεις που περιμένατε σας δίνονται και εισπράξεις που είχαν καθυστερήσει εκπληρώνονται. Είναι καιρός να σκεφτείτε λίγο τη ξεκούραση και τις διακοπές που χρειάζεστε. Οι διευκολύνσεις για κάτι τέτοιο θα είναι ουσιαστικές. Μην αμελήσετε όμως τις υποχρεώσεις σας διότι θα υπάρχουν ετεροχρονισμένες συνέπειες.

Ιχθύς

Οι επόμενες μέρες παρουσιάζουν ένα σύνθετο κλίμα καλών και δύσκολων στιγμών. Εκεί που συνεχίζεται η ένταση είναι στον άξονα σπίτι-εργασία. Η διευκόλυνση και η τύχη εμφανίζεται στα αισθηματικά. Οι πιο φιλόδοξοι θα ανακαλύψετε ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο. Όσοι είχατε περάσει πρόβλημα υγείας βρίσκεστε σε φάση καλής ανάρρωσης και όσοι θέλετε να φύγετε διακοπές, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Προσπαθήστε να αποτινάξετε τους φόβους και το άγχος που συνεχίζει να σας ταλαιπωρεί εδώ και μήνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.