Οι μετοχές της American Eagle σημείωσαν άνοδο έως και 4% την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, μετά την ανακοίνωση ότι η εμβληματική νοικοκυρά, Μάρθα Στιούαρτ (Martha Stewart), θα είναι το νέο πρόσωπο της μάρκας, μετά την αμφιλεγόμενη καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϊ Σουίνι.

Η 84χρονη Μάρθα Στιούαρτ φοράει τζιν από την κορυφή μέχρι τα νύχια στη νέα καμπάνια «Give Great Jeans Campaign» της American Eagle. Η ντίβα πόζαρε σε ένα ιδιόμορφο σκηνικό διακοσμημένο με μπλε ύφασμα, με μια τζιν γαλοπούλα να κοσμεί τον πάγκο της κουζίνας.

«Είναι ο τρόπος της Μάρθα Στιούαρτ να πει: ‘’Θα δείξω το μεσαίο δάχτυλο στη γήρανση και σε ό,τι πιστεύετε όλοι για το ποια είμαι. Μπορώ να κάνω σχεδόν τα πάντα και να παραμείνω ακμαία’’», δήλωσε η Χίθα Χέρτζογκ, καθηγήτρια στο Parsons, στην εφημερίδα «The Post».

Η νέα καμπάνια της εταιρείας ήρθε μετά την κριτική που δέχθηκε η American Eagle για την καμπάνια «Sydney Sweeney Has Great Jeans». Ορισμένοι σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέκριναν το λογοπαίγνιο, το οποίο χρησιμοποιούσε τη λέξη «jeans» αντί για «genes» (γονίδια), καθώς η φράση «εξαιρετικά γονίδια» χρησιμοποιείται «ιστορικά για να εξυμνήσει τη «λευκή φυλή», σύμφωνα με τους ίδιους.

Ωστόσο, η American Eagle δήλωσε ότι η συνεργασία με την ξανθιά «σεξοβόμβα» έκανε τα προϊόντα της να εξαντληθούν σε μια εβδομάδα, οδηγώντας σε ρεκόρ επισκεψιμότητας και πρωτοφανή αριθμό νέων εγγραφών. Αναλυτές ανέφεραν ότι η συνεργασία αυτή δεν απευθύνεται μόνο στους νέους καταναλωτές, που θαυμάζουν το χιούμορ της Mάρθα Στιούαρτ, αλλά και στις παλαιότερες γενιές.

