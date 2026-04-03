Την Τρίτη 31/03/2026 πραγματοποιήθηκε η πρώτη, στην Ελλάδα, επιτυχής αντιμετώπιση TAVI-in-TAVI εκφυλισμένης αυτοεκπτυσσόμενης βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας CoreValve 31 mm, τοποθετημένη προ 15ετίας.

Η επέμβαση έγινε στο νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ στην Γ´ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ σε άντρα ασθενή ηλικίας 53 ετών, με την τεχνική BASILICA, λόγω υψηλού κινδύνου απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών και τοποθέτησης νέας βαλβίδας Myval 24,5 mm.

Ο ασθενής παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει ιστορικό δύο χειρουργικών επεμβάσεων στο θώρακα και εκτεταμένης ακτινοθεραπείας στο θώρακα λόγω θυμώματος, καθώς επίσης πάσχει από οικογενή υπερχοληστερολαιμία και στεφανιαία νόσο. Πριν από 17 έτη, έχοντας κριθεί ως ανεγχείρητος, είχε υποβληθεί σε άλλο νοσοκομείο σε αγγειοπλαστική στελέχους και προσθίου κατιόντα. Προ 3μήνου υποβλήθηκε λόγω οξέος εμφράγματος σε νέα αγγειοπλαστική στον πρόσθιο κατιόντα σε δημόσιο νοσοκομείο.

Έκτοτε, λόγω υποτροπιαζόντων πνευμονικών οιδημάτων και μη δυνατότητος χειρουργικής αντιμετώπισης, αποφασίστηκε η συγκεκριμένη ιδιαίτερα απαιτητική διακαθετηριακή αντιμετώπιση (BASILICA, TAVI-in-TAVI) που συνδυάστηκε με άριστο τελικό αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Γ´ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στο νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ υπό την Διεύθυνση του Πρύτανη και Καθηγητή Καρδιολογίας Γεράσιμου Σιάσου. Η Ομάδα που συμμετείχε και πραγματοποίησε την επέμβαση: Εμμανουήλ Βαβουρανάκης, Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Κωνσταντίνος Καλογεράς, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Αναστάσιος Μαραθωνίτης, Καρδιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης, Ουρανία Κατσαρού, Επιμελήτρια Καρδιολόγος και Κάρμεν Μολντοβάν, Επικουρική Καρδιολόγος. Σημαντικότατη υπήρξε η συνεισφορά και από το σύνολο του προσωπικού του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου με προϊστάμενο τον Βάιο Τζορτζιώτη.

Ο Πρύτανης και Καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Σιάσος δήλωσε: «Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκεται μεταξύ των 100 καλύτερων Ιατρικών Σχολών σε παγκόσμιο επίπεδο με σπουδαίες διεθνείς διακρίσεις. Πρόκειται για άλλη μια πρωτοποριακή επέμβαση των επεμβατικών καρδιολόγων της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, που επιβεβαιώνει το πολύ υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επεμβάσεις οι οποίες γίνονταν μόνο σε μεγάλα ιατρικά κέντρα του εξωτερικού, γίνονται με μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας.».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

