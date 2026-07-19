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Σύλληψη για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στην Αθήνα – Πρόστιμο 1.312 ευρώ στη Χίο

Στη Χίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.312,50 ευρώ σε αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται ότι απέρριψε υπολείμματα καπνίσματος σε περιοχή του Δήμου

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Πυροσβεστική

Μία αλλοδαπή συνελήφθη χθες, Σάββατο 18 Ιουλίου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα σε περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Παράλληλα, στη Χίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.312,50 ευρώ σε αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται ότι απέρριψε υπολείμματα καπνίσματος σε περιοχή του Δήμου Χίου.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πυροσβεστική Πυρκαγιές Αθήνα Χίος
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