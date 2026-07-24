Στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ουρανούπολης, στη Χαλκιδική, καταγράφηκε ένα εντυπωσιακό και σχετικά σπάνιο καιρικό φαινόμενο, καθώς σχηματίστηκε υδροστρόβιλος πάνω από τα νερά του Σιγγιτικού Κόλπου.

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Το φαινόμενο εμφανίστηκε κοντά στα νησάκια Δρένια, δίπλα στην Αμμουλιανή, με τον περιστρεφόμενο στρόβιλο να εκτείνεται από τη βάση του νέφους μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Τις εικόνες από το φαινόμενο δημοσίευσε η τοπική εφημερίδα Κασσάνδρα της Χαλκιδικής στη σελίδα της στο Facebook, καταγράφοντας τη στιγμή που ο υδροστρόβιλος αναπτύχθηκε πάνω από τη θαλάσσια περιοχή.

Τι είναι ο υδροστρόβιλος

Ο υδροστρόβιλος αποτελεί έναν περιστρεφόμενο ατμοσφαιρικό στρόβιλο που σχηματίζεται πάνω από τη θάλασσα, συνήθως κάτω από σωρειτομελανίες ή καταιγιδοφόρα νέφη. Στην Ελλάδα εμφανίζεται κυρίως κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες, όταν επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες αστάθειας, και στις περισσότερες περιπτώσεις εξασθενεί χωρίς να προκαλέσει σημαντικές ζημιές όταν φτάσει στην ξηρά.



Πηγή: skai.gr

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