Συνεχίζει τις κινητοποιήσεις η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα «χωρίς επασφάλιστρο και χωρίς αποκλεισμούς επαγγελμάτων».

Η ΠΟΕΔΗΝ έχει προκηρύξει για σήμερα που εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο, στάση εργασίας 11:00-15:00 στην Αττική και 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Παράλληλα προγραμματίζει συγκέντρωση στις 12.30 έξω από τη Βουλή.

Η Ομοσπονδία έχει καταθέσει τις προτάσεις της στη Βουλή και όπως αναφέρει «δεν διαφαίνεται πρόθεση από την Κυβέρνηση να βελτιώσει τις προϋποθέσεις εξαγοράς και να εντάξει στα ΒΑΕ όλα τα επαγγέλματα υγείας που ο κανονισμός του ΙΚΑ προβλέπει ως Βαρέα και Ανθυγιεινά, καθώς επίσης την εφαρμογή του πορίσματος Μπεχράκη για την ένταξη Φυσικοθεραπευτών και Γιατρών».

Πηγή: skai.gr

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