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Εφιαλτικές στιγμές για 25χρονη στο Χαλάνδρι - Την απείλησε 45χρονος με όπλο ρέπλικα

Το όπλο αποδείχθηκε ότι ήταν ρέπλικα, αλλά ο 45χρονος είχε και μαχαίρια - Αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο, και ο 45χρονος τους απείλησε 

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ΕΛΑΣ

Έναν εφιάλτη έζησε το βράδυ της Πέμπτης μια 25χρονη κοπέλα στο Χαλάνδρι, όταν ένας 45χρονος την απείλησε με όπλο, που όπως αποδείχθηκε ήταν ρέπλικα. Ο 45χρονος μένει στην ίδια πολυκατοικία με την κοπέλα, η οποία κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. 

Το επεισόδιο είχε συνέχεια, όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο, και ο 45χρονος τους απείλησε με μαχαίρι. Ο άνδρας τελικά συνελήφθη χωρίς να σημειωθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Κατασχέθηκαν το όπλο ρέπλικα, ένας σουγιάς, αυτοσχέδιο μαχαίρι και άλλα δυο μαχαίρια.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Χαλάνδρι ΕΛΑΣ
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