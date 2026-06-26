Έναν εφιάλτη έζησε το βράδυ της Πέμπτης μια 25χρονη κοπέλα στο Χαλάνδρι, όταν ένας 45χρονος την απείλησε με όπλο, που όπως αποδείχθηκε ήταν ρέπλικα. Ο 45χρονος μένει στην ίδια πολυκατοικία με την κοπέλα, η οποία κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία.
Το επεισόδιο είχε συνέχεια, όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο, και ο 45χρονος τους απείλησε με μαχαίρι. Ο άνδρας τελικά συνελήφθη χωρίς να σημειωθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Κατασχέθηκαν το όπλο ρέπλικα, ένας σουγιάς, αυτοσχέδιο μαχαίρι και άλλα δυο μαχαίρια.
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