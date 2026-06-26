Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Πυροσβεστική καθώς από σήμερα, Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ.

Κορύφωση αναμένεται την Κυριακή, όπου θα πνέουν κυρίως στα Ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και στη Δυτική Ελλάδα.

Στη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε όλη τη χώρα το κοκτέιλ ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων καθιστά απαγορευτική την οποιαδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της Πυροσβεστικής, από τις 122 συλλήψεις πολιτών για πυρκαγιές, οι 115 είναι για πυρκαγιές από αμέλεια.

Σημειώνεται πως υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βοιωτία, Κορινθία Αργολίδα, Φθιώτιδα, Έβρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης.



Πηγή: skai.gr

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