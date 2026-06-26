Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Ιόνια Οδό όταν νταλίκα φορτωμένη με καρπούζια τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας από το Μεσολόγγι προς τα Ιωάννινα και προορισμό Ρουμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniosite.gr, ο Ρουμάνος οδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα τη φωτιά και ακινητοποίησε το βαρύ όχημα στην άκρη του δρόμου, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα με πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Αγρίνιο για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ η Τροχαία βρέθηκε στο σημείο για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

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